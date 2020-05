Gemeinschaft::Konferenzen

Anmeldung zur DebConf20 ist gestartet

Die Debian-Entwicklerkonferenz DebConf20 soll im August in Haifa von Angesicht zu Angesicht stattfinden. Das Registrierungsverfahren ist angelaufen.

Debian

Die 21. Ausgabe der Debian-Entwicklerkonferenz DebConf20 steht unter besonderen Herausforderungen. Den Zuschlag zur Austragung erhielt die israelische Hafenstadt Haifa im März 2019 und obsiegte damit über das ebenfalls gemeldete Lissabon. Im Vorfeld gab es Diskussionen wegen der politischen Situation in Israel. Doch das Angebot aus Haifa hatte laut der Ankündigung auf der Liste erhebliche Vorteile vor dem aus Lissabon, sodass dies den Ausschlag für die Entscheidung gab. Debian folgte hier der Maxime, Gebote nicht von vornherein aus politischen Erwägungen auszuschließen.

Doch damit nicht genug, sorgte Corona dafür, dass Konferenzen weltweit zwangsweise ins Internet verlegt werden müssen. Debian dagegen will versuchen, die Konferenz vom 23. bis 29. August vor Ort in Haifa abzuhalten. Davor findet wie üblich das DebCamp statt, dass in diesem Jahr vom 16. bis 22. August geplant ist. Das geht aus einer aktuellen Ankündigung hervor. Die Situation von Israel in der Corona-Krise wird derzeit mit weniger als 10 Neuinfektionen pro Tag und einer schrittweisen Öffnung als ausreichend gut beurteilt, um die Konferenz live stattfinden zu lassen. Das gilt natürlich nur, solange keine zweite Welle von Corona auftritt.

Da derzeit noch Reisebeschränkungen bestehen, sind sich die Ausrichter auch ohne zweite Welle nicht sicher, ob die Konferenz von Angesicht zu Angesicht stattfinden kann. Der Termin zur Entscheidung, ob die derzeitigen Pläne durchführbar sind, ist der 8. Juni. Deshalb sind alle Interessierten aufgerufen, sich schnellstmöglich zu registrieren, um einen Überblick über die zu erwartenden Teilnehmer zu gewährleisten. Derzeit steht noch nicht fest, ob die Konferenz ins Internet verlegt wird, falls sie nicht in Haifa stattfinden kann, wie aus einer FAQ zur Konferenz hervorgeht.

Auf der DebConf treffen sich jährlich einige hundert Debian-Entwickler und Mitglieder der Gemeinschaft, um Vorträge zu halten und zu hören, über die zukünftigen Entwicklungen des Betriebssystems zu diskutieren und die nächste Veröffentlichung voranzutreiben. Es ist zudem ein wichtiges soziales Event, auf dem sich Entwickler persönlich austauschen können, die ansonsten das Jahr über auf Mailinglisten und im IRC zusammenarbeiten.