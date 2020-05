Software::Distributionen

GoboLinux 017 freigegeben

Die Linux-Distribution GoboLinux, die eine alternative Datei-Hierarchie implementiert, ist in Version 017 erschienen, die eine vereinfachte Verwaltung der Paketdefinitionen, der sogenannten Rezepte, bringt.

Neben den zahllosen redundanten Linux-Distributionen gibt es auch einige, die radikal anders sind und neue Konzepte ausloten. GoboLinux ist eine der originellsten dieser Klasse. Sie unterscheidet sich unter der Oberfläche stark von allen anderen Distributionen. Die üblichen Verzeichnisseundsind versteckt. Stattdessen sieht man im Root-Verzeichnis die Verzeichnisseund, was Ähnlichkeiten mit BeOS und Mac OS X erkennen lässt. Anwendungen werden unterinstalliert. Es gehört zum Konzept der Distribution, dass die Anwendungen so compiliert werden, dass sie unabhängig davon funktionieren, in welchem Verzeichnis sie installiert sind. Jedes Programm bzw. Paket liegt in seinem eigenen Unterverzeichnis und besitzt keine Dateien außerhalb dieses Unterverzeichnisses. So besteht die Installation von der Live-CD hauptsächlich darin, die Dateien von der CD auf die Festplatte zu kopieren, wobei Abhängigkeiten berücksichtigt werden. Anwender, die keinen Schreibzugriff aufhaben, können die Anwendungen in ihr Heimverzeichnis installieren und von dort laufen lassen.

Eine Paketverwaltung im eigentlichen Sinne ist daher bei GoboLinux unnötig. Beliebig viele Versionen von Anwendungen und Bibliotheken lassen sich parallel installieren. Mit GoboLinux wird ein Tool namens Compile geliefert, das als minimalistische Version von Gentoo Portage angesehen werden kann. Es kann zusätzliche Pakete anhand von »Rezepten« compilieren. Rezepte müssen im günstigsten Fall nur aus der URL bestehen, unter der der Quellcode des Pakets zu finden ist.

Fast dreieinhalb Jahre nach der Freigabe von GoboLinux 016 hat das Projekt jetzt Version 017 mit einigen Neuerungen freigegeben. Die Verwaltung der Rezepte wurde in ein Git-Repositorium verlagert, das auf GitHub abgelegt ist. Damit wird es einfacher denn je, neue Rezepte zu erstellen und zu sichern. Mittels Pull Requests können die selbst erstellten oder geänderten Rezepte in GoboLinux eingebracht werden. Diese Neuerung stammt von Homebrew, einer Softwaresammlung für den Mac, deren Entstehung von GoboLinux inspiriert wurde.

Der Standard-Desktop in GoboLinux 017 bleibt der Window-Manager Awesome, der mit Lua-Code erweiterbar ist. Die eigens angepassten Widgets für Awesome wurden erweitert. Das Audio-Widget benutzt jetzt wie das ganze System PulseAudio, neu sind ein Bluetooth-Widget und eines für Screenshots. Darüber hinaus wurden zahlreiche Softwarepakete aktualisiert. Python 2 wurde komplett entfernt, alle selbst entwickelten Werkzeuge auf Python 3 portiert. Auch GTK+ 2 ist nicht mehr enthalten. Der grafische Installer wurde auf Qt 5 aktualisiert. NCurses wird jetzt nur noch mit Unterstützung für erweiterte Zeichensätze erstellt, die reine ASCII-Version gibt es nicht mehr.

GoboLinux ist keine Distribution für die Massen, sondern für Entwickler und Anwender, die neue Wege erkunden wollen. Die kombinierte Live- und Installations-DVD kann von gobolinux.org heruntergeladen werden. Es wird lediglich eine 64 Bit x86-Version angeboten. Auf der DVD sind keine proprietären Programme enthalten. Diese sollen sich jedoch problemlos wie bei anderen Distributionen installieren und nutzen lassen, wenn der Bedarf dafür besteht.