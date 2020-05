Hardware::Notebooks

Tuxedo stellt Gamer-Notebook vor

Tuxedo Computers stellt das »TUXEDO Book XA15« vor, ein Notebook mit AMD Ryzen Prozessor und NVIDIA GeForce Grafik.

Tuxedo Computers Tuxedo Book XA15

Erst vor wenigen Tagen stellte Tuxedo Computers mit dem »TUXEDO Book BA15« sein erstes Business-Notebook vor, das bei CPU und GPU auf AMD setzt. Jetzt folgt das mit mehr Leistung ausgestattete, ebenfalls im Formfaktor 15-Zoll angesiedelte »TUXEDO Book XA15«, das bei der CPU auf AMD Ryzen setzt, während die Grafikeinheit von Nvidia stammt. Tuxedo bewirbt das XA15 mit dem Slogan »Desktoppower im Kompaktformat«.

Diese Leistung erbringt in der Grundausstattung eine AMD Ryzen 5 3600 CPU, die, anders als beim BA15, mit sechs Alternativen zum Aufrüsten angeboten wird. Das reicht von einer AMD Ryzen 5 3600X mit 6 Kernen über drei Ryzen 7 CPUs bis hin zum Ryzen 9 3950X mit 16 Kernen. Ein Vorteil bei der Verwendung dieser Desktop-Prozessoren ist, dass sie in einem AM4-Sockel gesteckt und nicht gelötet sind, der den einfachen Austausch der CPU ermöglicht. Die vorhandenen 8 GByte DDR4-2666 von Samsung sind bei gleichem Takt bis auf 64 GByte im Dual-Channel-Modus erweiterbar.

In der Grafikabteilung arbeitet in der Grundausstattung eine Nvidia GeForce RTX 2060 Refresh mit 6 GByte VRAM, die durch eine RTX 2070 Refresh mit 8 GByte VRAM ersetzt werden kann. Damit bietet sich das XA15 beispielsweise für Gamer als auch für Berechnungen mit CUDA und ähnlichen Techniken an, die zum Rechnen stark auf die GPU setzen. Die Karte kann zusätzliche drei Displays ansteuern, mit DaisyChaining auch mehr. Bereits im letzten Jahr hatte Tuxedo für drei seiner Notebooks eine Optimierung für Deep Learning vorgestellt, die bei der Grafik Nvidia-Karten bis hin zur GeForce RTX 2080 Max-Q bieten. Das matte 15,6-Zoll Display bietet Gamern 144 Hz bei einer Full-HD-Auflösung von 1920 × 1080 Bildpunkten.

Das Angebot an Festplatten verteilt sich auf zwei M.2-Slots sowie einen herkömmlichen SATA-Anschluss und reicht bei M.2 von der verbauten 250-GByte Samsung 860 EVO in SATA-3-Ausführung bis zum 2-TByte-Modell Samsung 970 EVO Plus als NVME-PCIe. Beim SATA-Anschluss sind bis zu 4 TByte möglich. Die weitere Ausstattung bietet, wie auch beim BA15 den Intel Wi-Fi 6 AX2000 für WLAN und Bluetooth 5.1 an, allerdings hier als Standard, der 802.11 ac/a/b/g/n/ax unterstützt. Als Option kann der Intel Dual AC 9260 gewählt werden. Für den Akku mit 62Wh wird eine Laufzeit von rund 5 Stunden bei minimaler Helligkeit im Leerlauf angegeben.

Bei den Anschlüssen gibt es insgesamt vier USB-Ports bis hin zu USB-3.2 Typ-C-Gen2, einen DisplayPort-1.4 über USB-C, der G-Sync bei Monitoren unterstützt sowie einmal HDMI-2.0. Darüber hinaus sind Gbit-LAN, ein 2-in-1 Kopfhörerausgang, ein 6-in-1 Card-Reader sowie ein Kensington Lock vorhanden. Das Notebook kann im Shop von Tuxedo Computers konfiguriert und bestellt werden.

Als Software kommt, wenn nichts anderes gewählt wird, Tuxedo_OS 18.04 LTS auf die Platte. Alternativ sind Ubuntu 18.04 LTS sowie Opensuse 15.1 mit KDE Plasma, Gnome oder Xfce im Angebot. Windows ist gegen Aufpreis zu haben. Der Preis für das Grundmodell liegt bei 1,499 Euro.