Gemeinschaft::Konferenzen

Libre Graphics Meeting beginnt als Online-Variante

Das Libre Graphics Meeting, ein jährliches Treffen der Entwickler freier Grafiksoftware, findet ab heute bis zum 29. Mai statt. Das Treffen wurde, wie schon verschiedene Open-Source-Konferenzen zuvor, kurzfristig auf eine Online-Variante umgestellt.

Libre Graphics Meeting

Das Libre Graphics Meeting soll Entwicklern und Anwendern eine Bühne bieten, neue Wege der Zusammenarbeit zu diskutieren und die Zukunft der Projekte gemeinsam zu planen. Ziel ist es, das Zusammenspiel von Entwicklern, professionellen Grafikern und Druckern im stetig wachsenden »Open-Source-Ökosystem« zu intensivieren. Dieses Ökosystem besteht unter anderem aus Projekten wie Scribus Darktable und vielen anderen Projekten, die sich der kreativen digitalen Grafik widmen und wie jedes Jahr im Rahmen des Meetings ihre Ansätze und Lösungen diskutieren wollen.

Das erste Libre Graphics Meeting fand 2006 in Lyon in Frankreich statt, die zweite Auflage 2007 im kanadischen Montreal. Auch in Deutschland fand das Meeting bereits mehrmals statt, zuletzt 2019 in Saarbrücken. Die Konferenz bietet Präsentationen einzelner Open-Source-Projekte, Technologie-Vorstellungen und Vorträge über allgemeine Themen. Die Veranstaltung wendet sich nicht nur an die Entwickler, sondern auch explizit an die Nutzer.

Das diesjährige Treffen sollte eigentlich in Rennes stattfinden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie musste jedoch eine andere Lösung gefunden werden, und diese besteht darin, die Konferenz virtuell abzuhalten, was mehrere andere Open-Source-Konferenzen bereits vorgemacht haben und für viele weitere noch kommen wird. Bei allen Nachteilen, die das hat, bedeutet es zugleich, dass potentiell viel mehr Besucher teilnehmen können, da der Reiseaufwand komplett wegfällt.

Das Programm des Libre Graphics Meeting 2020 mit acht Vorträgen, einem Kurzvortrag und fünf Workshops verteilt sich auf drei Tage, den 27. bis 29. Mai. Vormittags finden die Vorträge statt, am Nachmittag ab 15 Uhr die etwa zweistündigen Workshops. Das vollständige Programm finden Interessierte hier. Der Beginn ist um 10.30 Uhr. Die Informationen zur Teilnahme an der Konferenz sind leicht zu finden.