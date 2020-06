So, 31. Mai 2020, 14:00

Pro-Linux

Macht's gut!

7643 Tage und 29621 Artikeleinträge nach der Initialzündung endet für uns eine Ära. Vielen Dank für die wunderbare Zeit und die unvergesslichen Momente. Wir werden euch vermissen. Macht's gut!

Mirko Lindner Pro-Linux

Als wir Pro-Linux gegründet haben , dachten wir nicht mal im Traum daran, eine Seite zu starten, die über so lange Zeit bestehen bleiben würde. Später, etliche Jahre nach dem Start, dachten wir wiederum nicht daran, aufzuhören. Nun, manchmal enden auch Dinge, die für die Ewigkeit gedacht waren.

Es ist so weit: Wir müssen uns verabschieden. Das Ende von Pro-Linux, wie es über Dekaden bestand, ist gekommen und wir sehen dem Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Zum einen freuen wir uns nach all den Jahrzehnten auf unsere neue Freiheit, zum anderen werden wir Pro-Linux und die phänomenale Zeit mit euch mit Sicherheit vermissen. Uns wird vieles in Erinnerung bleiben – vor allem Gutes. Auch die Freundschaften, die wir im Laufe der Zeit geschlossen haben, bleiben weiter bestehen. Eins steht deshalb schon heute fest – es ist kein leichter Abschied.

Doch, auch wenn nicht mehr täglich präsent sind, bleiben wir der Community weiterhin treu. Zum einen durch unsere Arbeit am archivierten Pro-Linux, welches auch nach der Einstellung viele Bereiche offen halten wird – darunter die Applikationsnews, Sicherheitsmeldungen, Stellenangebote, Kalender und LUGs. Zum anderen aber auch durch unsere Jobs und unsere Betätigungsfelder, für die stets zu wenig Zeit übrig blieb. Auch dem Schreiben werden wir nicht gänzlich entsagen und hoffen auf anderen Seiten eine neue Heimat für unsere Gedanken und Ideen zu finden.

Es ist uns durchaus bewusst, dass Pro-Linux die letzten Jahre die deutsche Gemeinschaft geprägt hat und wir nun eine Lücke hinterlassen. Leere bleibt aber nie lange bestehen, weshalb wir zuversichtlich sind, dass Seiten wie Holarse, Linuxnews.de, Linux Bibel Österreich, Linux-Community, Linux-Magazin oder Ubuntuusers - um nur einige zu nennen - sie schnell füllen werden. Hinzu kommen noch Portale wie Computerbase, Golem, Heise oder T3N. Neue Ideen werden zudem heranwachsen und gedeihen. Seid eingeladen, eure Projekte im Kommentarbereich dieser News zu bewerben – wir halten ihn für euch noch eine Weile offen. Traut euch, ihr Träumer, Macher und Idealisten! Wir unterstützen euch, sofern wir es können.

Abschließend bleibt uns nur noch Danke zu sagen. Es war uns eine Freude, eine erfolgreiche Gemeinschaft von Anbeginn an über eine so lange Zeit begleiten und mitgestalten zu dürfen. Es war ein Privileg, das uns erlaubte viele wunderbare Menschen kennen zu lernen. Dafür gebührt euch unser Dank. Danke an alle, die uns unterstützt und ermuntert habt. Es war uns eine Ehre! Macht's gut!