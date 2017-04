Sicherheit: Zwei Probleme in BIND

CentOS Errata and Security Advisory 2017:1095 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-1095.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



x86_64:

41aac9c0065db17450f133fb0e744b2e0b9d5810cd3e3b33f7ac92bb67b3d953

bind-9.9.4-38.el7_3.3.x86_64.rpm

37aafd25848fabc139431ffde194c5fe87c2bf6021e2ff16bceb80a6d3775f4d

bind-chroot-9.9.4-38.el7_3.3.x86_64.rpm

e06f209f8ca60f3e631b59997aa135fe522355a11527a96bba680045aa916239

bind-devel-9.9.4-38.el7_3.3.i686.rpm

ec6d11535efa4dfd0dc0317656eb9bb889ad38566be166ceed04bd67936462b1

bind-devel-9.9.4-38.el7_3.3.x86_64.rpm

7038fb1ea60b7299643824b25e39af1cc4573634c08fea402ebf33123af311bb

bind-libs-9.9.4-38.el7_3.3.i686.rpm

2442703f191c4fd5ed3e36fa7b267da0b52b15414f4c4551b621b00955ee6411

bind-libs-9.9.4-38.el7_3.3.x86_64.rpm

626cedc17e03b8575562e78d7717a32d82dd513123239b7ff73c18738d2ff9c5

bind-libs-lite-9.9.4-38.el7_3.3.i686.rpm

d97c677eeef268520e10951d7a1de580e240ca17cf6e0e7b63249f715a2de391

bind-libs-lite-9.9.4-38.el7_3.3.x86_64.rpm

8a40293dc07d63a009c9559818f3977b55201c04502c054078d5b4f659b9f6b9

bind-license-9.9.4-38.el7_3.3.noarch.rpm

58193a8c1660325e0d9a1b63c91fc6dae591d7bdf3c41232462c3e488612316e

bind-lite-devel-9.9.4-38.el7_3.3.i686.rpm

9a8bb442c028bd7682fa9710ca085548083f5bbf602909f52f21887d9314c8d3

bind-lite-devel-9.9.4-38.el7_3.3.x86_64.rpm

91c55d24adbac7682a3fd5ce096e835cda7a05ae069564c31268375cb474a638

bind-pkcs11-9.9.4-38.el7_3.3.x86_64.rpm

0acf41b2baddb00640934e69f64931eb908064c2b890bfc6edb3e84a21c005d9

bind-pkcs11-devel-9.9.4-38.el7_3.3.i686.rpm

f1b518addd7717a5fde9e8972c0c71d9b28a0129bba8201ca82fe6d7735e542d

bind-pkcs11-devel-9.9.4-38.el7_3.3.x86_64.rpm

00aca50af4e66b5db2be7e0a37fbe3924d48ba76e20b688ed70cdb842edce924

bind-pkcs11-libs-9.9.4-38.el7_3.3.i686.rpm

bf9f7f748442c78f3483443450af89bc77b601338041b71602bdce0b306394cf

bind-pkcs11-libs-9.9.4-38.el7_3.3.x86_64.rpm

462fe7bcf54effb70c91c107a46c5e04748b90fcc10550b2fcce2699278d2da9

bind-pkcs11-utils-9.9.4-38.el7_3.3.x86_64.rpm

ccee502f2da49959e99e1b62da8c4cd9b4382c4ca79408e47f8c3ae89d265787

bind-sdb-9.9.4-38.el7_3.3.x86_64.rpm

4b9183c9d659864810c904be5f85cc84e8a594b7db2539ebdec2a80347e0547f

bind-sdb-chroot-9.9.4-38.el7_3.3.x86_64.rpm

45d5c457513673354589679542b03d7523cf40e211eee0fafc40005f7ed0cae2

bind-utils-9.9.4-38.el7_3.3.x86_64.rpm



Source:

ba64bef4d94b3bb7e4fd00b95d77975d60b0a40ed5cc00fc1e1fe93d7971093b

bind-9.9.4-38.el7_3.3.src.rpm







