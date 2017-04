Sicherheit: Zwei Probleme in BIND

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA1



=====================================================================

Red Hat Security Advisory



Synopsis: Important: bind security update

Advisory ID: RHSA-2017:1105-01

Product: Red Hat Enterprise Linux

Advisory URL: https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1105

Issue date: 2017-04-20

CVE Names: CVE-2017-3136 CVE-2017-3137

=====================================================================



1. Summary:



An update for bind is now available for Red Hat Enterprise Linux 6.



Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact

of Important. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score,

which gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability

from the CVE link(s) in the References section.



2. Relevant releases/architectures:



Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6) - i386, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Desktop Optional (v. 6) - i386, x86_64

Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux HPC Node Optional (v. 6) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6) - i386, ppc64, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 6) - i386, ppc64, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6) - i386, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 6) - i386, x86_64



3. Description:



The Berkeley Internet Name Domain (BIND) is an implementation of the Domain

Name System (DNS) protocols. BIND includes a DNS server (named); a resolver

library (routines for applications to use when interfacing with DNS); and

tools for verifying that the DNS server is operating correctly.



Security Fix(es):



* A denial of service flaw was found in the way BIND handled a query

response containing CNAME or DNAME resource records in an unusual order. A

remote attacker could use this flaw to make named exit unexpectedly with an

assertion failure via a specially crafted DNS response. (CVE-2017-3137)



* A denial of service flaw was found in the way BIND handled query requests

when using DNS64 with "break-dnssec yes" option. A remote attacker

could

use this flaw to make named exit unexpectedly with an assertion failure via

a specially crafted DNS request. (CVE-2017-3136)



Red Hat would like to thank ISC for reporting these issues. Upstream

acknowledges Oleg Gorokhov (Yandex) as the original reporter of

CVE-2017-3136.



4. Solution:



For details on how to apply this update, which includes the changes

described in this advisory, refer to:



https://access.redhat.com/articles/11258



After installing the update, the BIND daemon (named) will be restarted

automatically.



5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/):



1441125 - CVE-2017-3136 bind: Incorrect error handling causes assertion failure

when using DNS64 with "break-dnssec yes;"

1441133 - CVE-2017-3137 bind: Processing a response containing CNAME or DNAME

with unusual order can crash resolver



6. Package List:



Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6):



Source:

bind-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.src.rpm



i386:

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-libs-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-utils-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm



x86_64:

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-libs-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-libs-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-utils-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Desktop Optional (v. 6):



i386:

bind-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-chroot-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-devel-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-sdb-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm



x86_64:

bind-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-chroot-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-devel-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-devel-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-sdb-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6):



Source:

bind-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.src.rpm



x86_64:

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-libs-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-libs-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-utils-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux HPC Node Optional (v. 6):



x86_64:

bind-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-chroot-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-devel-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-devel-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-sdb-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6):



Source:

bind-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.src.rpm



i386:

bind-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-chroot-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-libs-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-utils-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm



ppc64:

bind-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.ppc64.rpm

bind-chroot-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.ppc64.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.ppc.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.ppc64.rpm

bind-libs-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.ppc.rpm

bind-libs-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.ppc64.rpm

bind-utils-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.ppc64.rpm



s390x:

bind-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.s390x.rpm

bind-chroot-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.s390x.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.s390.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.s390x.rpm

bind-libs-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.s390.rpm

bind-libs-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.s390x.rpm

bind-utils-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.s390x.rpm



x86_64:

bind-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-chroot-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-libs-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-libs-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-utils-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 6):



i386:

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-devel-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-sdb-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm



ppc64:

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.ppc.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.ppc64.rpm

bind-devel-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.ppc.rpm

bind-devel-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.ppc64.rpm

bind-sdb-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.ppc64.rpm



s390x:

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.s390.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.s390x.rpm

bind-devel-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.s390.rpm

bind-devel-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.s390x.rpm

bind-sdb-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.s390x.rpm



x86_64:

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-devel-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-devel-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-sdb-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6):



Source:

bind-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.src.rpm



i386:

bind-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-chroot-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-libs-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-utils-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm



x86_64:

bind-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-chroot-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-libs-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-libs-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-utils-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 6):



i386:

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-devel-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-sdb-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm



x86_64:

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-debuginfo-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-devel-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.i686.rpm

bind-devel-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm

bind-sdb-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.1.x86_64.rpm



These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and

details on how to verify the signature are available from

https://access.redhat.com/security/team/key/



7. References:



https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-3136

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-3137

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#important

https://kb.isc.org/article/AA-01465

https://kb.isc.org/article/AA-01466



8. Contact:



The Red Hat security contact is <secalert@redhat.com>. More contact

details at https://access.redhat.com/security/team/contact/



Copyright 2017 Red Hat, Inc.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

Version: GnuPG v1



iD8DBQFY+LBfXlSAg2UNWIIRAk1NAJ0foQrNn5C0uxwy/yWjEAKbWuRZAACeLt8f

7acSBfyLyGJFMGyufa3h9wM=

=iHUz

-----END PGP SIGNATURE-----





