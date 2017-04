Sicherheit: Zwei Probleme in libav

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Debian Security Advisory DSA-3833-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Moritz Muehlenhoff

April 24, 2017 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : libav

CVE ID : CVE-2016-9821 CVE-2016-9822



Several security issues have been corrected in multiple demuxers and

decoders of the libav multimedia library. A full list of the changes is

available at

https://git.libav.org/?p=libav.git;a=blob;f=Changelog;hb=refs/tags/v11.9



For the stable distribution (jessie), these problems have been fixed in

version 6:11.9-1~deb8u1.



We recommend that you upgrade your libav packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

