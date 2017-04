This is an OpenPGP/MIME signed message (RFC 4880 and 3156)

Gentoo Linux Security Advisory GLSA 201704-04

https://security.gentoo.org/

Severity: Normal

Title: Adobe Flash Player: Multiple vulnerabilities

Date: April 27, 2017

Bugs: #615244

ID: 201704-04



Synopsis

Multiple vulnerabilities have been found in Adobe Flash Player, the

worst of which allows remote attackers to execute arbitrary code.



Background

The Adobe Flash Player is a renderer for the SWF file format, which is

commonly used to provide interactive websites.



Affected packages

1 www-plugins/adobe-flash < 25.0.0.148 >= 25.0.0.148



Description

Multiple vulnerabilities have been discovered in Adobe Flash Player.

Please review the CVE identifiers referenced below for details.



Impact

A remote attacker could possibly execute arbitrary code with the

privileges of the process or bypass security restrictions.



Workaround

There is no known workaround at this time.



Resolution

All Adobe Flash users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot -v ">=www-plugins/adobe-flash-25.0.0.148"



References

[ 1 ] CVE-2017-3058

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-3058

[ 2 ] CVE-2017-3059

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-3059

[ 3 ] CVE-2017-3060

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-3060

[ 4 ] CVE-2017-3061

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-3061

[ 5 ] CVE-2017-3062

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-3062

[ 6 ] CVE-2017-3063

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-3063

[ 7 ] CVE-2017-3064

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-3064



Availability

This GLSA and any updates to it are available for viewing at

the Gentoo Security Website:



https://security.gentoo.org/glsa/201704-04



Concerns?

Security is a primary focus of Gentoo Linux and ensuring the

confidentiality and security of our users' machines is of utmost

importance to us. Any security concerns should be addressed to

security@gentoo.org or alternatively, you may file a bug at

https://bugs.gentoo.org.



License

Copyright 2017 Gentoo Foundation, Inc; referenced text

belongs to its owner(s).



The contents of this document are licensed under the

Creative Commons - Attribution / Share Alike license.



http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5





