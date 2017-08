Sicherheit: Denial of Service in PyJWT

--===============5904577487412712409==

Content-Type: multipart/signed; micalg="pgp-sha256";

protocol="application/pgp-signature";

boundary="=-rbaIxBg3mz3a3uO9yqUy"





--=-rbaIxBg3mz3a3uO9yqUy

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable



==========================================================================

Ubuntu Security Notice USN-3407-1

August 30, 2017



pyjwt vulnerability

==========================================================================



A security issue affects these releases of Ubuntu and its derivatives:



- Ubuntu 17.04

- Ubuntu 16.04 LTS



Summary:



PyJWT could be made to crash if it received specially crafted

input.



Software Description:

- pyjwt: Python implementation of JSON Web Token



Details:



It was discovered that a vulnerability in PyJWT doesn't check

invalid_strings properly for some public keys. A remote attacker

could take advantage of a key confusion to craft JWTs from scratch.



Update instructions:



The problem can be corrected by updating your system to the following

package versions:



Ubuntu 17.04:

 python-jwt                      1.4.2-1ubuntu0.1

 python3-jwt                     1.4.2-1ubuntu0.1



Ubuntu 16.04 LTS:

 python-jwt                      1.3.0-1ubuntu0.1

 python3-jwt                     1.3.0-1ubuntu0.1



In general, a standard system update will make all the necessary

changes.



References:

 https://www.ubuntu.com/usn/usn-3407-1

 CVE-2017-11424



Package Information:

 https://launchpad.net/ubuntu/+source/pyjwt/1.4.2-1ubuntu0.1

 https://launchpad.net/ubuntu/+source/pyjwt/1.3.0-1ubuntu0.1



--ÛbaIxBg3mz3a3uO9yqUy

Content-Type: application/pgp-signature; name="signature.asc"

Content-Description: This is a digitally signed message part

Content-Transfer-Encoding: 7bit



-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

Version: GnuPG v2



iQIcBAABCAAGBQJZpyV3AAoJEEW851uECx9pp8wP/3eHuBRLWieuIhoILddnO3ug

m/Wathbwq08R+6m+JW19wadvbgN+3UPrHQ/vfKZIqgvaASq76YVY8kmzoa2Kbq1U

YA3mLmIM9Uj7UsN9LX2xrtqiQrXkVDqECJjDz0pX3x9YCng5F63bqTxNj4IX/USm

noTiyY43oT0A5YWArV1pyQXy3QjIdcnr51m1bGmhBo0wIK/e4HP1D2bLLvobOcmV

dFfOcH20jURFapb670Tz5Oxcxz4Z3UInMNP2IsMN5vllCB/+iv8oBEz+dSpeNS2E

2wIASSm7iqdRd4vgrVtsOm+COMMRXMpK4h5oQ0KQ4TEkyQto/z1oI9YTjc5cs2fl

U0rFZjtUdZbO0XveMhn36VMniIo4ZfEv4gVo/kCP6HoocGWnieImypIBaWi1uKGz

kTVlNVa6BQUL368l8EyjPUDwgzGFTfTNM4/DpCHaHtnv1OPTRmxLrZ8Lxr0sRDq5

Ugo6Zj1C+fQasCFLoM77AOqJpyt66S5eB5wfN718/JWo86PXc6V6X4VyZV5PUPXp

Pf8HPou/G8ARaI1zw5LUZ6DGUYogGQOWkxKLTXgEB4ql26EMl+lAAtn9EEqTGitB

zV9+PolyiFUtP751gV1X6hARtmQcL0FWspeLEBvnqmYK4/Bq+L0w2NkKzgSDRK30

kXVFjUCwuJ25Uxmfgndt

=PPf3

-----END PGP SIGNATURE-----



--=-rbaIxBg3mz3a3uO9yqUy--







--===============5904577487412712409==

Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"

MIME-Version: 1.0

Content-Transfer-Encoding: 7bit

Content-Disposition: inline



--

ubuntu-security-announce mailing list

ubuntu-security-announce@lists.ubuntu.com

Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-security-announce



--===============5904577487412712409==--