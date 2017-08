Sicherheit: Mangelnde Rechteprüfung in samba resource-agents

openSUSE Security Update: Security update for samba and resource-agents

Announcement ID: openSUSE-SU-2017:2311-1

Rating: important

References: #1048278 #1048339 #1048352 #1048387 #1048790

#1052577 #1054017

Cross-References: CVE-2017-11103

Affected Products:

openSUSE Leap 42.3

An update that solves one vulnerability and has 6 fixes is

now available.



Description:



This update provides Samba 4.6.7, which fixes the following issues:



- CVE-2017-11103: Metadata were being taken from the unauthenticated

plaintext (the Ticket) rather than the authenticated and encrypted KDC

response. (bsc#1048278)

- Fix cephwrap_chdir(). (bsc#1048790)

- Fix ctdb logs to /var/log/log.ctdb instead of /var/log/ctdb.

(bsc#1048339)

- Fix inconsistent ctdb socket path. (bsc#1048352)

- Fix non-admin cephx authentication. (bsc#1048387)

- CTDB cannot start when there is no persistent database. (bsc#1052577)



The CTDB resource agent was also fixed to not fail when the database is

empty.



This update was imported from the SUSE:SLE-12-SP3:Update update project.





Patch Instructions:



To install this openSUSE Security Update use YaST online_update.

Alternatively you can run the command listed for your product:



- openSUSE Leap 42.3:



zypper in -t patch openSUSE-2017-987=1



To bring your system up-to-date, use "zypper patch".





Package List:



- openSUSE Leap 42.3 (i586 x86_64):



ctdb-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

ctdb-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

ctdb-tests-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

ctdb-tests-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

ldirectord-4.0.1+git.1495055229.643177f1-3.1

libdcerpc-binding0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libdcerpc-binding0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libdcerpc-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libdcerpc-samr-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libdcerpc-samr0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libdcerpc-samr0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libdcerpc0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libdcerpc0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-krb5pac-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-krb5pac0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-krb5pac0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-nbt-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-nbt0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-nbt0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-standard-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-standard0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-standard0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libnetapi-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libnetapi0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libnetapi0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-credentials-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-credentials0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-credentials0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-errors-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-errors0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-errors0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-hostconfig-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-hostconfig0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-hostconfig0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-passdb-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-passdb0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-passdb0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-policy-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-policy0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-policy0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-util-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-util0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-util0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamdb-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamdb0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamdb0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsmbclient-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsmbclient0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsmbclient0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsmbconf-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsmbconf0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsmbconf0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsmbldap-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsmbldap0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsmbldap0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libtevent-util-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libtevent-util0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libtevent-util0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libwbclient-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libwbclient0-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libwbclient0-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

resource-agents-4.0.1+git.1495055229.643177f1-3.1

resource-agents-debuginfo-4.0.1+git.1495055229.643177f1-3.1

resource-agents-debugsource-4.0.1+git.1495055229.643177f1-3.1

samba-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-client-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-client-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-core-devel-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-debugsource-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-libs-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-libs-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-pidl-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-python-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-python-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-test-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-test-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-winbind-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-winbind-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1



- openSUSE Leap 42.3 (noarch):



monitoring-plugins-metadata-4.0.1+git.1495055229.643177f1-3.1

samba-doc-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1



- openSUSE Leap 42.3 (x86_64):



libdcerpc-binding0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libdcerpc-binding0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libdcerpc-samr0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libdcerpc-samr0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libdcerpc0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libdcerpc0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-krb5pac0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-krb5pac0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-nbt0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-nbt0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-standard0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr-standard0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libndr0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libnetapi0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libnetapi0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-credentials0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-credentials0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-errors0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-errors0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-hostconfig0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-hostconfig0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-passdb0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-passdb0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-policy0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-policy0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-util0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamba-util0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamdb0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsamdb0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsmbclient0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsmbclient0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsmbconf0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsmbconf0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsmbldap0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libsmbldap0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libtevent-util0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libtevent-util0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libwbclient0-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

libwbclient0-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-ceph-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-ceph-debuginfo-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-client-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-client-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-libs-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-libs-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-winbind-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1

samba-winbind-debuginfo-32bit-4.6.7+git.38.90b2cdb4f22-3.1





References:



https://www.suse.com/security/cve/CVE-2017-11103.html

https://bugzilla.suse.com/1048278

https://bugzilla.suse.com/1048339

https://bugzilla.suse.com/1048352

https://bugzilla.suse.com/1048387

https://bugzilla.suse.com/1048790

https://bugzilla.suse.com/1052577

https://bugzilla.suse.com/1054017



