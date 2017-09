Sicherheit: Preisgabe von Informationen in gnupg

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Debian Security Advisory DSA-3960-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Salvatore Bonaccorso

September 01, 2017 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : gnupg

CVE ID : CVE-2017-7526



Daniel J. Bernstein, Joachim Breitner, Daniel Genkin, Leon Groot

Bruinderink, Nadia Heninger, Tanja Lange, Christine van Vredendaal and

Yuval Yarom discovered that GnuPG is prone to a local side-channel

attack allowing full key recovery for RSA-1024.



For the oldstable distribution (jessie), this problem has been fixed

in version 1.4.18-7+deb8u4.



We recommend that you upgrade your gnupg packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

