Sicherheit: Pufferüberlauf in file

Debian Security Advisory DSA-3965-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Salvatore Bonaccorso

September 05, 2017 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : file

CVE ID : CVE-2017-1000249



Thomas Jarosch discovered a stack-based buffer overflow flaw in file, a

file type classification tool, which may result in denial of service if

an ELF binary with a specially crafted .notes section is processed.



For the stable distribution (stretch), this problem has been fixed in

version 1:5.30-1+deb9u1.



For the unstable distribution (sid), this problem has been fixed in

version 1:5.32-1.



We recommend that you upgrade your file packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



