Sicherheit: Pufferüberlauf in Linux

CentOS Errata and Security Advisory 2017:2681 Important



Upstream details at : https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2681



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

7a7e756bdd778e6b552e95e51ec2b38f8492b755929fafd37ee80341a05a2fe0

kernel-2.6.32-696.10.2.el6.i686.rpm

6b2e9e78a22faba659b12ea2775604009bb6b41e243179df49ce5c187b4cd76b

kernel-abi-whitelists-2.6.32-696.10.2.el6.noarch.rpm

a79b93e88aa475510db88b2f0503b752c69ab0797a32b1a3b46e7ab455f52bfa

kernel-debug-2.6.32-696.10.2.el6.i686.rpm

3f37d2c6befe9bd7d9d4afc1bb5024e589285e30e5a758ed3755764dfff0f5cd

kernel-debug-devel-2.6.32-696.10.2.el6.i686.rpm

fea84013ef28f95125c2a6175af0eaac4876e575a0a62e5d5c04f00898780844

kernel-devel-2.6.32-696.10.2.el6.i686.rpm

ea414d9514476ed940bb33ad39b3ab9c58b2f7ac4e72fbb667a706ea8349bf56

kernel-doc-2.6.32-696.10.2.el6.noarch.rpm

5566fbb87f5c6f1a3d267487ea6ca417ca6ec60ff610d0421d40d30d5f8a1c98

kernel-firmware-2.6.32-696.10.2.el6.noarch.rpm

5ddf34e914c3a51d4b1887a44fd1e2eb70c7189be716b6c0906c101a303e17ee

kernel-headers-2.6.32-696.10.2.el6.i686.rpm

133bd9bbe4b85cba6ce8153f20d83c9456abd755944384d597de556b200bff08

perf-2.6.32-696.10.2.el6.i686.rpm

c0f48d37c0adeca7aa7847353288eecadbbafe8e5c4470679bd8425deb521d64

python-perf-2.6.32-696.10.2.el6.i686.rpm



x86_64:

5a068ea731cace53bfce2ead23a15536f258424fab34f1213daea933e8966d78

kernel-2.6.32-696.10.2.el6.x86_64.rpm

6b2e9e78a22faba659b12ea2775604009bb6b41e243179df49ce5c187b4cd76b

kernel-abi-whitelists-2.6.32-696.10.2.el6.noarch.rpm

6ee990b5ee67f5cefcee70ddeb7feeeccffc6457d18ff3c0f1a82c375535c0b7

kernel-debug-2.6.32-696.10.2.el6.x86_64.rpm

3f37d2c6befe9bd7d9d4afc1bb5024e589285e30e5a758ed3755764dfff0f5cd

kernel-debug-devel-2.6.32-696.10.2.el6.i686.rpm

6027e42601a185c0f4bf6c290c971678922b1e31cad4c2aedbef8e1c80f2f922

kernel-debug-devel-2.6.32-696.10.2.el6.x86_64.rpm

709c68c776d8db6d03e08b4fb609e5f9c0b6b293531a8cb59bb1c5c4b2389b7b

kernel-devel-2.6.32-696.10.2.el6.x86_64.rpm

ea414d9514476ed940bb33ad39b3ab9c58b2f7ac4e72fbb667a706ea8349bf56

kernel-doc-2.6.32-696.10.2.el6.noarch.rpm

5566fbb87f5c6f1a3d267487ea6ca417ca6ec60ff610d0421d40d30d5f8a1c98

kernel-firmware-2.6.32-696.10.2.el6.noarch.rpm

e412035e84b763214b8dd9f679ba6c7c4c22e07107c000fdd193b613c492d5af

kernel-headers-2.6.32-696.10.2.el6.x86_64.rpm

0b4eeb2ac18fa4da9998621b5595a6492929b0258c936056e2a3e1c19e261eff

perf-2.6.32-696.10.2.el6.x86_64.rpm

93163e180b9f2927220805b39b10b97e7b74bd202b0abb22d8ecb92bd213d60d

python-perf-2.6.32-696.10.2.el6.x86_64.rpm



Source:

187fa35692f8a9f2c294a3f9a20713e78351e6e662a9983ab65533aff437ecfc

kernel-2.6.32-696.10.2.el6.src.rpm







