Sicherheit: Preisgabe von Informationen in BlueZ

CentOS Errata and Security Advisory 2017:2685 Moderate



Upstream details at : https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2685



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

f55b99ac9aeb545e217b69fa3f9bf1570ec4c59f5c6d121c22c2af788345ae7d

bluez-4.66-2.el6_9.i686.rpm

57b7082172ce050457c8767b0c71cb3ea1333b63d4c371b790e267b2d5fbb369

bluez-alsa-4.66-2.el6_9.i686.rpm

4c70d6a7409019bfc72d131abb0456715738f24e0a3da38d5f5fd69aeebebe16

bluez-compat-4.66-2.el6_9.i686.rpm

668e314d0f092255fab6d18627ee93ae0ee5ce583d0753f1a66c87efee26591f

bluez-cups-4.66-2.el6_9.i686.rpm

3706f759e384c00379bb3619118e8d576a141ebbdcad34e830fadf28885021ad

bluez-gstreamer-4.66-2.el6_9.i686.rpm

26062fdd3ef719101c7c6c1be8069f74e7844fae8efeff18ab2b77e7b23c2e6e

bluez-libs-4.66-2.el6_9.i686.rpm

381ed986c23d2fcd177e9020131a1c29f2906505bb735c79b8a491da930dd457

bluez-libs-devel-4.66-2.el6_9.i686.rpm



x86_64:

160a385295a5d3087a5001c08372c9273d6f31e03242f134de45a54548adb630

bluez-4.66-2.el6_9.x86_64.rpm

57b7082172ce050457c8767b0c71cb3ea1333b63d4c371b790e267b2d5fbb369

bluez-alsa-4.66-2.el6_9.i686.rpm

eb270282119149cb802de3133d8488223a8c6d7687377d24851da8a5ce57070f

bluez-alsa-4.66-2.el6_9.x86_64.rpm

15d223dc36cb1556f92185614e1866daf2990a4019340e37d41ac98f1a09c781

bluez-compat-4.66-2.el6_9.x86_64.rpm

ab1440290aba968f127578e02645f5b86affbf633101e07e334b94c6265de289

bluez-cups-4.66-2.el6_9.x86_64.rpm

3706f759e384c00379bb3619118e8d576a141ebbdcad34e830fadf28885021ad

bluez-gstreamer-4.66-2.el6_9.i686.rpm

4d244850c245e50f8a65f8ce9306f2d2025997663797870a4c93adbf6a9ad597

bluez-gstreamer-4.66-2.el6_9.x86_64.rpm

26062fdd3ef719101c7c6c1be8069f74e7844fae8efeff18ab2b77e7b23c2e6e

bluez-libs-4.66-2.el6_9.i686.rpm

ff261867f68c7348b635d3b1fc962991b1405b5d48b9e5e97cd47a1606333f84

bluez-libs-4.66-2.el6_9.x86_64.rpm

381ed986c23d2fcd177e9020131a1c29f2906505bb735c79b8a491da930dd457

bluez-libs-devel-4.66-2.el6_9.i686.rpm

7c61988835262d896c3fcdbbc853f7b45b5972f6f7bfe9352142fd94f31f346d

bluez-libs-devel-4.66-2.el6_9.x86_64.rpm



Source:

07ac1e159666835719637d8a17ea9083951925377f7affbd8d18c315b5dfda84

bluez-4.66-2.el6_9.src.rpm







