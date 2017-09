Sicherheit: Pufferüberlauf in Linux

CentOS Errata and Security Advisory 2017:2679 Important



Upstream details at : https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2679



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



x86_64:

5347974d195586a0c341266664d0c6d6c756bd04da51799452d0f54788f13c0f

kernel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64.rpm

56f52cbf26498dfa7ca66a6fc3abd9cba20fe469ab373183cf89eb30ffd2185c

kernel-abi-whitelists-3.10.0-693.2.2.el7.noarch.rpm

7eecb8cfd1c4c94ed55c2a44e3051d73cb8f8d12a126aa6b555a62d54336d277

kernel-debug-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64.rpm

98a28057ef28d955546cf7cf955b540da45ec1801b41e6c562b509e3070df72d

kernel-debug-devel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64.rpm

dac8a9cfd3460c122bd68a6ff2edb940aaf87c27539f392cf81939623bc8090d

kernel-devel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64.rpm

f3e550816dbafb124049f52605df8f15960f823c3e2c4a1001426efd0c0aad32

kernel-doc-3.10.0-693.2.2.el7.noarch.rpm

4a610d840e8c896f05bbeb392f6a8e86e182a5373a37a109c9f97ab357e6503b

kernel-headers-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64.rpm

307900c97ff75185807ed2add0bc73b967e8ee723e154d6e49dc6b01c83fb16a

kernel-tools-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64.rpm

364a345aaf1926141e6b2ebfa3bcd3103586ace357a1cabd06981906aeea1eab

kernel-tools-libs-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64.rpm

653e6a05b71872dbb05c90b4aedcbdad97d6b785e604f68eed6ffbdcd3627004

kernel-tools-libs-devel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64.rpm

c024ce0507334b09caf26f57a8560fe3a3fdd82dc3739a2773e635920a1d8abe

perf-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64.rpm

fed56e07d2fb4927bea876aaa2256f8c3017b873b4e1d8fa7ab5f1f743b98e91

python-perf-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64.rpm









--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



