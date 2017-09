Sicherheit: Mangelnde Eingabeprüfung in tomcat

--------------------------------------------------------------------------------



Name : tomcat

Product : Fedora 26

Version : 8.0.46

Release : 1.fc26

URL : http://tomcat.apache.org/

Summary : Apache Servlet/JSP Engine, RI for Servlet 3.1/JSP 2.3 API

Description :

Tomcat is the servlet container that is used in the official Reference

Implementation for the Java Servlet and JavaServer Pages technologies.

The Java Servlet and JavaServer Pages specifications are developed by

Sun under the Java Community Process.



Tomcat is developed in an open and participatory environment and

released under the Apache Software License version 2.0. Tomcat is intended

to be a collaboration of the best-of-breed developers from around the world.



Update Information:



This update includes a rebase from 8.0.44 up to 8.0.46 which resolves a single

CVE along with various other bugs/features: - rh#1480620 CVE-2017-7674

tomcat:

Cache Poisoning

References:



[ 1 ] Bug #1480620 - CVE-2017-7674 tomcat: Cache Poisoning [fedora-all]

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1480620

This update can be installed with the "dnf" update program. Use

su -c 'dnf upgrade tomcat' at the command line.

For more information, refer to the dnf documentation available at

http://dnf.readthedocs.io/en/latest/command_ref.html#upgrade-command-label



All packages are signed with the Fedora Project GPG key. More details on the

GPG keys used by the Fedora Project can be found at

https://fedoraproject.org/keys

