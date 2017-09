Sicherheit: Zwei Probleme in PostgreSQL

CentOS Errata and Security Advisory 2017:2728 Moderate



Upstream details at : https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2728



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



x86_64:

06772ccd2b8e77a3669d63a4d79842ad82c948d939d99425dca7c36f7108f91f

postgresql-9.2.23-1.el7_4.i686.rpm

107eb14786c734223d1bf8703d955ddfacd0f80eb1719d14dd69b38925a75cff

postgresql-9.2.23-1.el7_4.x86_64.rpm

480b527d4465414f789517d0b3d4f753801760fff2373199f9919ff96a6eb9dd

postgresql-contrib-9.2.23-1.el7_4.x86_64.rpm

87f6520dd96840188fef128f1e8841fba1feda2c674219db38f52065dc9cb3b2

postgresql-devel-9.2.23-1.el7_4.i686.rpm

424770ca43eebaa79dc61670f21b92c7a0f4c064d84fd2f425b54ed743250d59

postgresql-devel-9.2.23-1.el7_4.x86_64.rpm

33d282ec674535b38c3fb2fb93135f2cd8130be9b0272cf4334e8d83b188e824

postgresql-docs-9.2.23-1.el7_4.x86_64.rpm

408447efea07e390d2b770feac0693254139c0d2cfcc62180129b60b1ffab761

postgresql-libs-9.2.23-1.el7_4.i686.rpm

34c713f21b9f5092bfda999d4651579791e41c37b925e561b6c18d7ecd08f079

postgresql-libs-9.2.23-1.el7_4.x86_64.rpm

d9668df7d6146ed67efbfb6f2c6f26501b73300c6374c2c0420c23421ae51b2c

postgresql-plperl-9.2.23-1.el7_4.x86_64.rpm

329b7c3c6c49abb0a2b5eefa00e68fd877967d1b848f934afd8019cee4e591e7

postgresql-plpython-9.2.23-1.el7_4.x86_64.rpm

bc305537594d88ced0717a1479b46b877fa7478657ae92b74c302d49c459821c

postgresql-pltcl-9.2.23-1.el7_4.x86_64.rpm

b3018395a6c011a3f3f2a9bf94e046af73bd1caa7c925937a748a6fd4ac85a9e

postgresql-server-9.2.23-1.el7_4.x86_64.rpm

8de006dc2d9295a27fe38a4815b74656f5245d7173d733c226b6c84b4ca4f788

postgresql-static-9.2.23-1.el7_4.i686.rpm

32161db990b33d6badac860e58611a9dd0d65bc64c6c841d438d0bf67f6977ef

postgresql-static-9.2.23-1.el7_4.x86_64.rpm

8028f34f09288a2b6f6077a9cf702ab07a0f79483b97ddf6ea0183cd1611f54e

postgresql-test-9.2.23-1.el7_4.x86_64.rpm

f39a99c6bbd77710f733ef065b47062499ac76ed007b178218a28b23ce05cc3b

postgresql-upgrade-9.2.23-1.el7_4.x86_64.rpm



Source:

0af4d92fcbaf64e8c20dc23e05b2eb9939948ce898d0ce605cb275c0c43ff982

postgresql-9.2.23-1.el7_4.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



_______________________________________________

CentOS-announce mailing list

CentOS-announce@centos.org

https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce