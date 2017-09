--------------------------------------------------------------------------------



Fedora Update Notification

FEDORA-2017-ed735463e3

2017-09-15 19:28:03.390969

--------------------------------------------------------------------------------





Name : xen

Product : Fedora 25

Version : 4.7.3

Release : 4.fc25

URL : http://xen.org/

Summary : Xen is a virtual machine monitor

Description :

This package contains the XenD daemon and xm command line

tools, needed to manage virtual machines running under the

Xen hypervisor



--------------------------------------------------------------------------------



Update Information:



Qemu: usb: ohci: infinite loop due to incorrect return value [CVE-2017-9330]

(#1457698) Qemu: qemu-nbd: server breaks with SIGPIPE upon client abort

[CVE-2017-10664] (#1466466) revised full fix for XSA-226 (regressed 32-bit

Dom0

or backend domains) ---- full fix for XSA-226, replacing workaround drop

conflict of xendomain and libvirtd as can cause problems (#1398590) add-to-

physmap error paths fail to release lock on ARM [XSA-235] (#1484476) Qemu:

audio: host memory leakage via capture buffer [CVE-2017-8309] (#1446521) Qemu:

input: host memory leakage via keyboard events [CVE-2017-8379] (#1446561)

----

Qemu: serial: host memory leakage 16550A UART emulation [CVE-2017-5579]

(#1416162) Qemu: display: cirrus: OOB read access issue [CVE-2017-7718]

(#1443444) xen: various flaws (#1481765) multiple problems with transitive

grants [XSA-226, CVE-2017-12135] x86: PV privilege escalation via

map_grant_ref

[XSA-227, CVE-2017-12137] grant_table: Race conditions with maptrack free list

handling [XSA-228, CVE-2017-12136] grant_table: possibly premature clearing of

GTF_writing / GTF_reading [XSA-230, CVE-2017-12855]

--------------------------------------------------------------------------------



References:



[ 1 ] Bug #1457697 - CVE-2017-9330 Qemu: usb: ohci: infinite loop due to

incorrect return value

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1457697

[ 2 ] Bug #1466190 - CVE-2017-10664 Qemu: qemu-nbd: server breaks with

SIGPIPE upon client abort

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1466190

[ 3 ] Bug #1484476 - xsa235 xen: add-to-physmap error paths fail to release

lock on ARM

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1484476

[ 4 ] Bug #1446517 - CVE-2017-8309 Qemu: audio: host memory leakage via

capture buffer

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1446517

[ 5 ] Bug #1446547 - CVE-2017-8379 Qemu: input: host memory lekage via

keyboard events

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1446547

[ 6 ] Bug #1477651 - CVE-2017-12136 xsa228 xen: grant_table: Race conditions

with maptrack free list handling (XSA-228)

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1477651

[ 7 ] Bug #1477655 - CVE-2017-12135 xsa226 xen: possibly unbounded recursion

in grant table code (XSA-226)

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1477655

[ 8 ] Bug #1477657 - CVE-2017-12137 xsa227 xen: x86: PV privilege escalation

via map_grant_ref (XSA-227)

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1477657

[ 9 ] Bug #1481762 - CVE-2017-12855 xsa230 CVE-2017-12855 xen: grant_table:

possibly premature clearing of GTF_writing / GTF_reading (XSA-230)

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1481762

--------------------------------------------------------------------------------





This update can be installed with the "dnf" update program. Use

su -c 'dnf upgrade xen' at the command line.

For more information, refer to the dnf documentation available at

http://dnf.readthedocs.io/en/latest/command_ref.html#upgrade-command-label



All packages are signed with the Fedora Project GPG key. More details on the

GPG keys used by the Fedora Project can be found at

https://fedoraproject.org/keys

-------------------------------------------------------------------------------

-

_______________________________________________

package-announce mailing list -- package-announce@lists.fedoraproject.org

To unsubscribe send an email to package-announce-leave@lists.fedoraproject.org