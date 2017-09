Sicherheit: Mangelnde Prüfung von Schlüsseln in pyjwt

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA256



- -------------------------------------------------------------------------

Debian Security Advisory DSA-3979-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Moritz Muehlenhoff

September 19, 2017 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : pyjwt

CVE ID : CVE-2017-11424



It was discovered that PyJWT, a Python implementation of JSON Web Token

performed insufficient validation of some public key types, which could

allow a remote attacker to craft JWTs from scratch.



For the oldstable distribution (jessie), this problem has been fixed

in version 0.2.1-1+deb8u2.



For the stable distribution (stretch), this problem has been fixed in

version 1.4.2-1+deb9u1.



We recommend that you upgrade your pyjwt packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----



iQIzBAEBCAAdFiEEtuYvPRKsOElcDakFEMKTtsN8TjYFAlnBhBgACgkQEMKTtsN8

TjZOvQ//UTK76UuJ4K7iYEcsX465q1q+Fo+j3gAdvkvqWvyCpy8YVD4+lNLEYK46

3dp4LqzvZhhmK1Jep+kpb9fMjbjXqovXJtnxejUJRa1OlXEy84XOlq5laOx6VklL

A5y18uMBVlSPwId8T6WRolG0iDIFiE+6sq+amRIg/qyFnnv//7b14piThOMArvBS

VvL7IJ1cHD+smpz1UYzmZvVFJwpUUyknrHUN1kpCkmModaeASq1mHlcCgKKOeu2r

EWheN5sn8tLKghoby0o8gdEV1N0FJ/Oo8CgUFh6hscNZxxQhXGvdngd/lfxLTJjy

u0ICIZ04ci5Z8DK9VJFK9n2PvYKUGPjnpQbDKDeZuC7tiNdyGNo0eMTITtM8+NZC

0Fv0fuIzrJXy9xKW9wh1/bKMneUo5CuP3lptmSAbbZlf1uep8cfeGaDW6tRI0uZI

0im9MGgaKZVNAFkiAchcOkzLSskm9vybN3EmwyG0iUdrguNqf12UcreS8GlGzdPf

lyR5eJPQCCdQm3iGRxydoYqyQkuvkf4xOJBg4IdMfJrL+77n2x3lOZWiPecCsHOy

Q9g9ZYwcJ2+dqtgez9zVgMcKJUTLPVE4uzmJ517wkgrnYBaIfzeQnA5L+e6egoKr

eRm96J1I0lcxkfsLCRekjiIN11sdvLiQ8kN0QHNea9NksTPfylE=

=skUp

-----END PGP SIGNATURE-----