Sicherheit: Mehrere Probleme in Samba

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA1



=====================================================================

Red Hat Security Advisory



Synopsis: Moderate: samba security update

Advisory ID: RHSA-2017:2790-01

Product: Red Hat Enterprise Linux

Advisory URL: https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2790

Issue date: 2017-09-21

CVE Names: CVE-2017-12150 CVE-2017-12151 CVE-2017-12163

=====================================================================



1. Summary:



An update for samba is now available for Red Hat Enterprise Linux 7.



Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact

of Moderate. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score, which

gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability from

the CVE link(s) in the References section.



2. Relevant releases/architectures:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode Optional (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7) - aarch64, noarch, ppc64, ppc64le,

s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7) - aarch64, noarch, ppc64,

ppc64le, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server Resilient Storage (v. 7) - ppc64le, s390x,

x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7) - noarch, x86_64



3. Description:



Samba is an open-source implementation of the Server Message Block (SMB)

protocol and the related Common Internet File System (CIFS) protocol, which

allow PC-compatible machines to share files, printers, and various

information.



Security Fix(es):



* It was found that samba did not enforce "SMB signing" when certain

configuration options were enabled. A remote attacker could launch a

man-in-the-middle attack and retrieve information in plain-text.

(CVE-2017-12150)



* A flaw was found in the way samba client used encryption with the max

protocol set as SMB3. The connection could lose the requirement for signing

and encrypting to any DFS redirects, allowing an attacker to read or alter

the contents of the connection via a man-in-the-middle attack.

(CVE-2017-12151)



* An information leak flaw was found in the way SMB1 protocol was

implemented by Samba. A malicious client could use this flaw to dump server

memory contents to a file on the samba share or to a shared printer, though

the exact area of server memory cannot be controlled by the attacker.

(CVE-2017-12163)



Red Hat would like to thank the Samba project for reporting CVE-2017-12150

and CVE-2017-12151 and Yihan Lian and Zhibin Hu (Qihoo 360 GearTeam),

Stefan Metzmacher (SerNet), and Jeremy Allison (Google) for reporting

CVE-2017-12163. Upstream acknowledges Stefan Metzmacher (SerNet) as the

original reporter of CVE-2017-12150 and CVE-2017-12151.



4. Solution:



For details on how to apply this update, which includes the changes

described in this advisory, refer to:



https://access.redhat.com/articles/11258



After installing this update, the smb service will be restarted

automatically.



5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/):



1488197 - CVE-2017-12151 samba: SMB2 connections don't keep encryption

across DFS redirects

1488400 - CVE-2017-12150 samba: Some code path don't enforce smb signing,

when they should

1491206 - CVE-2017-12163 Samba: Server memory information leak over SMB1



6. Package List:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7):



Source:

samba-4.6.2-11.el7_4.src.rpm



noarch:

samba-common-4.6.2-11.el7_4.noarch.rpm



x86_64:

libsmbclient-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libsmbclient-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

libwbclient-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libwbclient-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-client-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-client-libs-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-client-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-common-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-common-tools-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-krb5-printing-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-libs-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-clients-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-modules-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-winbind-modules-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7):



noarch:

samba-pidl-4.6.2-11.el7_4.noarch.rpm



x86_64:

libsmbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libsmbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

libwbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libwbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-dc-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-dc-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-devel-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-devel-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-python-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-test-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-test-libs-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-test-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-vfs-glusterfs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-krb5-locator-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux ComputeNode (v. 7):



Source:

samba-4.6.2-11.el7_4.src.rpm



noarch:

samba-common-4.6.2-11.el7_4.noarch.rpm



x86_64:

libsmbclient-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libsmbclient-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

libwbclient-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libwbclient-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-client-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-client-libs-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-client-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-common-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-common-tools-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-libs-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-clients-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-modules-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-winbind-modules-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux ComputeNode Optional (v. 7):



noarch:

samba-pidl-4.6.2-11.el7_4.noarch.rpm



x86_64:

libsmbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libsmbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

libwbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libwbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-dc-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-dc-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-devel-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-devel-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-krb5-printing-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-python-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-test-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-test-libs-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-test-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-vfs-glusterfs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-krb5-locator-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7):



Source:

samba-4.6.2-11.el7_4.src.rpm



aarch64:

libsmbclient-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

libwbclient-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-client-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-client-libs-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-common-libs-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-common-tools-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-krb5-printing-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-libs-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-python-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-winbind-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-winbind-clients-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-winbind-modules-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm



noarch:

samba-common-4.6.2-11.el7_4.noarch.rpm



ppc64:

libsmbclient-4.6.2-11.el7_4.ppc.rpm

libsmbclient-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

libwbclient-4.6.2-11.el7_4.ppc.rpm

libwbclient-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-client-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-client-libs-4.6.2-11.el7_4.ppc.rpm

samba-client-libs-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-common-libs-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-common-tools-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.ppc.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-krb5-printing-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-libs-4.6.2-11.el7_4.ppc.rpm

samba-libs-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-winbind-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-winbind-clients-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-winbind-modules-4.6.2-11.el7_4.ppc.rpm

samba-winbind-modules-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm



ppc64le:

libsmbclient-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

libwbclient-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-client-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-client-libs-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-common-libs-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-common-tools-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-krb5-printing-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-libs-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-winbind-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-winbind-clients-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-winbind-modules-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm



s390x:

libsmbclient-4.6.2-11.el7_4.s390.rpm

libsmbclient-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

libwbclient-4.6.2-11.el7_4.s390.rpm

libwbclient-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-client-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-client-libs-4.6.2-11.el7_4.s390.rpm

samba-client-libs-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-common-libs-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-common-tools-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.s390.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-krb5-printing-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-libs-4.6.2-11.el7_4.s390.rpm

samba-libs-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-winbind-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-winbind-clients-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-winbind-modules-4.6.2-11.el7_4.s390.rpm

samba-winbind-modules-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm



x86_64:

libsmbclient-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libsmbclient-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

libwbclient-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libwbclient-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-client-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-client-libs-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-client-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-common-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-common-tools-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-krb5-printing-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-libs-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-python-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-clients-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-modules-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-winbind-modules-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server Resilient Storage (v. 7):



ppc64le:

ctdb-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

ctdb-tests-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm



s390x:

ctdb-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

ctdb-tests-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm



x86_64:

ctdb-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

ctdb-tests-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7):



aarch64:

libsmbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

libwbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-dc-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-dc-libs-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-devel-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-test-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-test-libs-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm

samba-winbind-krb5-locator-4.6.2-11.el7_4.aarch64.rpm



noarch:

samba-pidl-4.6.2-11.el7_4.noarch.rpm



ppc64:

libsmbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.ppc.rpm

libsmbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

libwbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.ppc.rpm

libwbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-dc-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-dc-libs-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.ppc.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-devel-4.6.2-11.el7_4.ppc.rpm

samba-devel-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-python-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-test-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-test-libs-4.6.2-11.el7_4.ppc.rpm

samba-test-libs-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm

samba-winbind-krb5-locator-4.6.2-11.el7_4.ppc64.rpm



ppc64le:

libsmbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

libwbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-dc-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-dc-libs-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-devel-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-python-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-test-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-test-libs-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm

samba-winbind-krb5-locator-4.6.2-11.el7_4.ppc64le.rpm



s390x:

libsmbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.s390.rpm

libsmbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

libwbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.s390.rpm

libwbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-dc-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-dc-libs-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.s390.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-devel-4.6.2-11.el7_4.s390.rpm

samba-devel-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-python-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-test-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-test-libs-4.6.2-11.el7_4.s390.rpm

samba-test-libs-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm

samba-winbind-krb5-locator-4.6.2-11.el7_4.s390x.rpm



x86_64:

libsmbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libsmbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

libwbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libwbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-dc-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-dc-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-devel-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-devel-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-test-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-test-libs-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-test-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-vfs-glusterfs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-krb5-locator-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7):



Source:

samba-4.6.2-11.el7_4.src.rpm



noarch:

samba-common-4.6.2-11.el7_4.noarch.rpm



x86_64:

libsmbclient-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libsmbclient-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

libwbclient-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libwbclient-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-client-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-client-libs-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-client-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-common-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-common-tools-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-krb5-printing-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-libs-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-python-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-clients-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-modules-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-winbind-modules-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7):



noarch:

samba-pidl-4.6.2-11.el7_4.noarch.rpm



x86_64:

libsmbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libsmbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

libwbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

libwbclient-devel-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-dc-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-dc-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-debuginfo-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-devel-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-devel-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-test-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-test-libs-4.6.2-11.el7_4.i686.rpm

samba-test-libs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-vfs-glusterfs-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm

samba-winbind-krb5-locator-4.6.2-11.el7_4.x86_64.rpm



These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and

details on how to verify the signature are available from

https://access.redhat.com/security/team/key/



7. References:



https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-12150

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-12151

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-12163

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#moderate



8. Contact:



The Red Hat security contact is <secalert@redhat.com>. More contact

details at https://access.redhat.com/security/team/contact/



Copyright 2017 Red Hat, Inc.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

Version: GnuPG v1



iD8DBQFZw8fMXlSAg2UNWIIRAqRoAKDA9DmWagsIDoB2ZhiJ7o4yh2JFIwCfcHYg

hmloGjE88MrEKs1k+wSSsuw=

=E2bn

-----END PGP SIGNATURE-----



--

RHSA-announce mailing list

RHSA-announce@redhat.com

https://www.redhat.com/mailman/listinfo/rhsa-announce