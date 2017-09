Sicherheit: Mehrere Probleme in Samba

CentOS Errata and Security Advisory 2017:2789 Moderate



Upstream details at : https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2789



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

b1c1343b5b8297260221db50803e504a8bf7bf51c0e86b03630a3261a5fd77f4

libsmbclient-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

f0db2b231f8eb9e55d939ec1dfd122c372789931f1fa23f8880e3cefcff6efd9

libsmbclient-devel-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

c33e7edaa1a360cabf8da6e7022f4fff6cbfa2d34c4534e479ac70bc3b4dac73

samba-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

10db2c2ba235934314ea41c2f3849790dd3f728473347cba91eac0359b799fc8

samba-client-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

4ea30d194fbeceb9f26430c5cd0bf3beba02138832cd57577e94bdf920c28f58

samba-common-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

2419782105b3a2b95ffa637ca55439af4d3a1a38b4fa1e9a91dac6ac59edcd2f

samba-doc-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

bd9d7786488e59bc8840d60e474d0fd31c71bcbd92250f9e4054527cac949bbc

samba-domainjoin-gui-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

783b87887f2175e0a79883977fa6a9f298a3462a43c7b6e2a756a7c5d62a86d2

samba-swat-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

95a93bcdeab8c2ffbf827572b87542134da2ebec271298535e6cac9db6c03d3c

samba-winbind-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

a838d461c4cefef8a7fd3dd9263d8b2aecd7caeb04101938f071241458d4e29d

samba-winbind-clients-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

c406187e133ecbe7c9c2facc7007e252ce75a77e4e7899c0ffa3a652a40792a3

samba-winbind-devel-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

8418a6eb861cc6c83113096f194025283d6439df840f3cf97f6304abd2891152

samba-winbind-krb5-locator-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm



x86_64:

b1c1343b5b8297260221db50803e504a8bf7bf51c0e86b03630a3261a5fd77f4

libsmbclient-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

fd61775d89552e96fd0a4b0b1db0fb13c3dd141d6c3cf27c07af91f08a54d21b

libsmbclient-3.6.23-45.el6_9.x86_64.rpm

f0db2b231f8eb9e55d939ec1dfd122c372789931f1fa23f8880e3cefcff6efd9

libsmbclient-devel-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

d12e1e4b3508e9576a841ca2f14304aeb582f573443899933f0f6c1c3d38bfb8

libsmbclient-devel-3.6.23-45.el6_9.x86_64.rpm

f16bfd04dc7790ab1da4525766c986a10cc3bd78494942f967c476778de43509

samba-3.6.23-45.el6_9.x86_64.rpm

3c4ef5f4e1cec473e34715d0755c0a9e890a318c41c1e9ad79151c423f7749ef

samba-client-3.6.23-45.el6_9.x86_64.rpm

4ea30d194fbeceb9f26430c5cd0bf3beba02138832cd57577e94bdf920c28f58

samba-common-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

b42b1c404939437668ccf4047696fa49cd9acbf1433286a8d1e0b32b0a37daae

samba-common-3.6.23-45.el6_9.x86_64.rpm

8472bdcff49c0967677fc0afed657e85a641107bd9f75412a8a9878c3a8c2dbb

samba-doc-3.6.23-45.el6_9.x86_64.rpm

ded2271e9b1fc9d8434eee31749c8743230133842e4c5c2eacc8e9f5b4f5b224

samba-domainjoin-gui-3.6.23-45.el6_9.x86_64.rpm

e74f99a660c8522f77b6ca267cdd9561c69d78f026d1e3c1acaf6adff012a511

samba-glusterfs-3.6.23-45.el6_9.x86_64.rpm

3904b58c0ec38f3a94277b4da0c44898a889e7c1b630fea9e1f14c159d1e55bd

samba-swat-3.6.23-45.el6_9.x86_64.rpm

e6dc02606ee66e216b43fdcdd90ee2e42bb98e9355d9c3e25124c9e2c98dd456

samba-winbind-3.6.23-45.el6_9.x86_64.rpm

a838d461c4cefef8a7fd3dd9263d8b2aecd7caeb04101938f071241458d4e29d

samba-winbind-clients-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

a463d9a6c636a16d20e36a3e0ab6cb356bf06e3e4efe0534fda012381155c525

samba-winbind-clients-3.6.23-45.el6_9.x86_64.rpm

c406187e133ecbe7c9c2facc7007e252ce75a77e4e7899c0ffa3a652a40792a3

samba-winbind-devel-3.6.23-45.el6_9.i686.rpm

dc4cc9785f841e8bdf6367b9f9076716176c7c87ca21bee04145444ea048f784

samba-winbind-devel-3.6.23-45.el6_9.x86_64.rpm

cf7b7b7b956a39bc4cb81eacd072386e07be62f9792e3bfdb26c5026af29b546

samba-winbind-krb5-locator-3.6.23-45.el6_9.x86_64.rpm



Source:

166b1d59c045f75c083b14bd5ba0c3d64d63eee9b1902bfaafb1dca6f78ae06b

samba-3.6.23-45.el6_9.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



_______________________________________________

CentOS-announce mailing list

CentOS-announce@centos.org

https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce