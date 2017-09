Sicherheit: Zwei Probleme in Samba

CentOS Errata and Security Advisory 2017:2791 Moderate



Upstream details at : https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2791



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

0a270c83eaef22cfabea69ded4a95070bb87f595fe66cf200ffe4cfb886f27e6

samba4-4.2.10-11.el6_9.i686.rpm

d5145f8a1b1dd5668b2ffec8921447c6d947073326bae3fffbc9cebae547906f

samba4-client-4.2.10-11.el6_9.i686.rpm

9e240342d747556b022b22bbd34327b753eb5fe104aba3075500bea4ac8436d2

samba4-common-4.2.10-11.el6_9.i686.rpm

5cbc5c9c8bea3fdba922bca6c23619f1950019b72c13b63e13f78b7151362667

samba4-dc-4.2.10-11.el6_9.i686.rpm

70384e1bfad4f2303e9a0e507823a42911854720e1de7f6ffe056059e0fde032

samba4-dc-libs-4.2.10-11.el6_9.i686.rpm

496d1cd9ce4824ed385471ac894bc0ef37ac7e51fc871d89b6a3971738a36a99

samba4-devel-4.2.10-11.el6_9.i686.rpm

6e31f217fdffff580e8acbfb6f053e6eb6c9d10e9b986dead0f4ddc85665b2ff

samba4-libs-4.2.10-11.el6_9.i686.rpm

20a8cee21b636d0e255eb01d5b453840c52df23b4fd2777d3c1416b4f1481344

samba4-pidl-4.2.10-11.el6_9.i686.rpm

f60934264e4e5a831f01dd92b9a782495fb35dc3f57ed8db5d50388753f331a2

samba4-python-4.2.10-11.el6_9.i686.rpm

216f56dcc8317d30d0c3da7f48702869e37bf81da1c7ad7489e0250b6d481d29

samba4-test-4.2.10-11.el6_9.i686.rpm

ce3b42f0270059a67a7af91f405d7c741c89a55a7ccbad61c91c791792c69a8f

samba4-winbind-4.2.10-11.el6_9.i686.rpm

d50ece6fc48ccb9e14abca9d74e57303560438f4810b53a3c30cb4271fe98dde

samba4-winbind-clients-4.2.10-11.el6_9.i686.rpm

88a6dc859113529dea26fa6af0fcbcbded39250444b80415a5e48762a568d566

samba4-winbind-krb5-locator-4.2.10-11.el6_9.i686.rpm



x86_64:

78ebbf2c71c71e788a98bb750b68a97bd0668e83b125bc5f150fedcefa73099d

samba4-4.2.10-11.el6_9.x86_64.rpm

f69f361bc57623978aedabc20dde64ea87373c972dacee30462d8609dd47975f

samba4-client-4.2.10-11.el6_9.x86_64.rpm

96367c12188a2f250fa60ed0a36df33a4a44e00b9e437f1a1518633152d6d962

samba4-common-4.2.10-11.el6_9.x86_64.rpm

e3ba5ac3a1cae4f8ad3d15ea312d74ae92c7e75fb8d0d1fc1944990d0c79e6f3

samba4-dc-4.2.10-11.el6_9.x86_64.rpm

f7ae4420d731756eb239e48b07b3348a89d3d26e6196d5c2df477549ed3a865c

samba4-dc-libs-4.2.10-11.el6_9.x86_64.rpm

d568c1cb2aed2c1191bbff1b60277f526e1c7e8a5a7128fbc55dd454e0c66dc9

samba4-devel-4.2.10-11.el6_9.x86_64.rpm

a9b99ca9ee233be3ede674b4d5ad3eb1b52cf2205478051d3b23c3f60f010ed5

samba4-libs-4.2.10-11.el6_9.x86_64.rpm

1a49ee090c6e26f96dd0a221da1bbf254ed9bae453a6619bd3ff93fa703a81e0

samba4-pidl-4.2.10-11.el6_9.x86_64.rpm

ae13c7ba50e2b35d3292d57a85f9ab6ee9103a2f517ad5f324539912e4380b9d

samba4-python-4.2.10-11.el6_9.x86_64.rpm

48d8d8f280736af98692a2bd3aa5a052a77239f7aee31df7eb78d4e09bf2db16

samba4-test-4.2.10-11.el6_9.x86_64.rpm

7a8112327b48b75fe320eeed72c0f00d6dc2b35db16f8d888422381b9703f4b6

samba4-winbind-4.2.10-11.el6_9.x86_64.rpm

5851315dd2b1aca5052ef4b1e4f85f37f9fc89d8e04046640f0d21b6f34528b8

samba4-winbind-clients-4.2.10-11.el6_9.x86_64.rpm

52f4e3bf71d1b34dc7a7b520e93959061175f607615e4c5d2271acbff9623232

samba4-winbind-krb5-locator-4.2.10-11.el6_9.x86_64.rpm



Source:

0273970d3e7fb1286539abea52dac10a54a8fcdc3d50cf1a6ed1f63a3c253e14

samba4-4.2.10-11.el6_9.src.rpm







