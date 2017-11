Sicherheit: Pufferüberlauf in procmail

This is an OpenPGP/MIME signed message (RFC 4880 and 3156)

From: Marc Deslauriers <marc.deslauriers@canonical.com>

Reply-To: Ubuntu Security <security@ubuntu.com>

To: ubuntu-security-announce@lists.ubuntu.com

Message-ID: <0edfd791-1516-3ed4-2182-685994824986@canonical.com>

Subject: [USN-3483-1] procmail vulnerability



==========================================================================

Ubuntu Security Notice USN-3483-1

November 20, 2017



procmail vulnerability

==========================================================================



A security issue affects these releases of Ubuntu and its derivatives:



- Ubuntu 17.10

- Ubuntu 17.04

- Ubuntu 16.04 LTS

- Ubuntu 14.04 LTS



Summary:



formail could be made to crash or run programs if it processed specially

crafted mail.



Software Description:

- procmail: Versatile e-mail processor



Details:



Jakub Wilk discovered that the formail tool incorrectly handled certain

malformed mail messages. An attacker could use this flaw to cause formail

to crash, resulting in a denial of service, or possibly execute arbitrary

code.



Update instructions:



The problem can be corrected by updating your system to the following

package versions:



Ubuntu 17.10:

procmail 3.22-25ubuntu0.17.10.1



Ubuntu 17.04:

procmail 3.22-25ubuntu0.17.04.1



Ubuntu 16.04 LTS:

procmail 3.22-25ubuntu0.16.04.1



Ubuntu 14.04 LTS:

procmail 3.22-21ubuntu0.2



In general, a standard system update will make all the necessary changes.



References:

https://www.ubuntu.com/usn/usn-3483-1

CVE-2017-16844



Package Information:

https://launchpad.net/ubuntu/+source/procmail/3.22-25ubuntu0.17.10.1

https://launchpad.net/ubuntu/+source/procmail/3.22-25ubuntu0.17.04.1

https://launchpad.net/ubuntu/+source/procmail/3.22-25ubuntu0.16.04.1

https://launchpad.net/ubuntu/+source/procmail/3.22-21ubuntu0.2







