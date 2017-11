Sicherheit: Mehrere Probleme in LibRaw

This is an OpenPGP/MIME signed message (RFC 4880 and 3156)

==========================================================================

Ubuntu Security Notice USN-3492-1

November 22, 2017



libraw vulnerabilities

==========================================================================



A security issue affects these releases of Ubuntu and its derivatives:



- Ubuntu 17.10

- Ubuntu 17.04

- Ubuntu 16.04 LTS

- Ubuntu 14.04 LTS



Summary:



LibRaw could be made to crash or run programs as your login if it opened a

specially crafted file.



Software Description:

- libraw: raw image decoder library



Details:



It was discovered that LibRaw incorrectly handled photo files. If a user or

automated system were tricked into processing a specially crafted photo

file, a remote attacker could cause applications linked against LibRaw

to crash, resulting in a denial of service, or possibly execute arbitrary

code



Update instructions:



The problem can be corrected by updating your system to the following

package versions:



Ubuntu 17.10:

libraw16 0.18.2-2ubuntu0.1



Ubuntu 17.04:

libraw16 0.18.1-1ubuntu0.1



Ubuntu 16.04 LTS:

libraw15 0.17.1-1ubuntu0.1



Ubuntu 14.04 LTS:

libraw9 0.15.4-1ubuntu0.1



After a standard system update you need to restart your session to make

all the necessary changes.



References:

https://www.ubuntu.com/usn/usn-3492-1

CVE-2015-3885, CVE-2015-8366, CVE-2015-8367, CVE-2017-13735,

CVE-2017-14265, CVE-2017-14348, CVE-2017-14608, CVE-2017-6886,

CVE-2017-6887



Package Information:

https://launchpad.net/ubuntu/+source/libraw/0.18.2-2ubuntu0.1

https://launchpad.net/ubuntu/+source/libraw/0.18.1-1ubuntu0.1

https://launchpad.net/ubuntu/+source/libraw/0.17.1-1ubuntu0.1

https://launchpad.net/ubuntu/+source/libraw/0.15.4-1ubuntu0.1







