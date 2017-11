-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Debian Security Advisory DSA-4048-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Moritz Muehlenhoff

November 23, 2017 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : openjdk-7

CVE ID : CVE-2017-10274 CVE-2017-10281 CVE-2017-10285 CVE-2017-10295

CVE-2017-10345 CVE-2017-10346 CVE-2017-10347 CVE-2017-10348

CVE-2017-10349 CVE-2017-10350 CVE-2017-10355 CVE-2017-10356

CVE-2017-10357 CVE-2017-10388



Several vulnerabilities have been discovered in OpenJDK, an

implementation of the Oracle Java platform, resulting in impersonation

of Kerberos services, denial of service, sandbox bypass or HTTP header

injection.



For the oldstable distribution (jessie), these problems have been fixed

in version 7u151-2.6.11-2~deb8u1.



We recommend that you upgrade your openjdk-7 packages.



For the detailed security status of openjdk-7 please refer to

its security tracker page at:

https://security-tracker.debian.org/tracker/openjdk-7



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

