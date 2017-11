Sicherheit: Mehrere Probleme in MySQL

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA1



=====================================================================

Red Hat Security Advisory



Synopsis: Important: rh-mysql56-mysql security update

Advisory ID: RHSA-2017:3265-01

Product: Red Hat Software Collections

Advisory URL: https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3265

Issue date: 2017-11-27

CVE Names: CVE-2017-10155 CVE-2017-10227 CVE-2017-10268

CVE-2017-10276 CVE-2017-10279 CVE-2017-10283

CVE-2017-10286 CVE-2017-10294 CVE-2017-10314

CVE-2017-10378 CVE-2017-10379 CVE-2017-10384

=====================================================================



1. Summary:



An update for rh-mysql56-mysql is now available for Red Hat Software

Collections.



Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact

of Important. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score,

which gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability

from the CVE link(s) in the References section.



2. Relevant releases/architectures:



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6) -

x86_64

Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7) -

x86_64

Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 6.7) -

x86_64

Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 7.3) -

x86_64

Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 7.4) -

x86_64

Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6) -

x86_64

Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7) -

x86_64



3. Description:



MySQL is a multi-user, multi-threaded SQL database server. It consists of

the MySQL server daemon, mysqld, and many client programs.



The following packages have been upgraded to a later upstream version:

rh-mysql56-mysql (5.6.38). (BZ#1505112)



Security Fix(es):



* This update fixes several vulnerabilities in the MySQL database server.

Information about these flaws can be found on the Oracle Critical Patch

Update Advisory page listed in the References section. (CVE-2017-10155,

CVE-2017-10227, CVE-2017-10268, CVE-2017-10276, CVE-2017-10279,

CVE-2017-10283, CVE-2017-10286, CVE-2017-10294, CVE-2017-10314,

CVE-2017-10378, CVE-2017-10379, CVE-2017-10384)



4. Solution:



For details on how to apply this update, which includes the changes

described in this advisory, refer to:



https://access.redhat.com/articles/11258



After installing this update, the MySQL server daemon (mysqld) will be

restarted automatically.



5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/):



1503649 - CVE-2017-10155 mysql: Server: Pluggable Auth unspecified

vulnerability (CPU Oct 2017)

1503654 - CVE-2017-10227 mysql: Server: Optimizer unspecified vulnerability

(CPU Oct 2017)

1503656 - CVE-2017-10268 mysql: Server: Replication unspecified vulnerability

(CPU Oct 2017)

1503659 - CVE-2017-10276 mysql: Server: FTS unspecified vulnerability (CPU Oct

2017)

1503663 - CVE-2017-10279 mysql: Server: Optimizer unspecified vulnerability

(CPU Oct 2017)

1503664 - CVE-2017-10283 mysql: Server: Performance Schema unspecified

vulnerability (CPU Oct 2017)

1503669 - CVE-2017-10286 mysql: Server: InnoDB unspecified vulnerability (CPU

Oct 2017)

1503671 - CVE-2017-10294 mysql: Server: Optimizer unspecified vulnerability

(CPU Oct 2017)

1503679 - CVE-2017-10314 mysql: Server: Memcached unspecified vulnerability

(CPU Oct 2017)

1503684 - CVE-2017-10378 mysql: Server: Optimizer unspecified vulnerability

(CPU Oct 2017)

1503685 - CVE-2017-10379 mysql: Client programs unspecified vulnerability (CPU

Oct 2017)

1503686 - CVE-2017-10384 mysql: Server: DDL unspecified vulnerability (CPU Oct

2017)



6. Package List:



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6):



Source:

rh-mysql56-mysql-5.6.38-1.el6.src.rpm



x86_64:

rh-mysql56-mysql-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-bench-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-common-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-config-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-debuginfo-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-devel-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-errmsg-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-server-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-test-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 6.7):



Source:

rh-mysql56-mysql-5.6.38-1.el6.src.rpm



x86_64:

rh-mysql56-mysql-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-bench-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-common-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-config-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-debuginfo-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-devel-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-errmsg-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-server-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-test-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6):



Source:

rh-mysql56-mysql-5.6.38-1.el6.src.rpm



x86_64:

rh-mysql56-mysql-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-bench-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-common-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-config-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-debuginfo-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-devel-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-errmsg-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-server-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-test-5.6.38-1.el6.x86_64.rpm



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7):



Source:

rh-mysql56-mysql-5.6.38-1.el7.src.rpm



x86_64:

rh-mysql56-mysql-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-bench-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-common-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-config-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-debuginfo-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-devel-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-errmsg-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-server-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-test-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 7.3):



Source:

rh-mysql56-mysql-5.6.38-1.el7.src.rpm



x86_64:

rh-mysql56-mysql-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-bench-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-common-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-config-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-debuginfo-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-devel-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-errmsg-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-server-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-test-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 7.4):



Source:

rh-mysql56-mysql-5.6.38-1.el7.src.rpm



x86_64:

rh-mysql56-mysql-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-bench-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-common-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-config-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-debuginfo-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-devel-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-errmsg-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-server-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-test-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7):



Source:

rh-mysql56-mysql-5.6.38-1.el7.src.rpm



x86_64:

rh-mysql56-mysql-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-bench-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-common-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-config-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-debuginfo-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-devel-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-errmsg-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-server-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm

rh-mysql56-mysql-test-5.6.38-1.el7.x86_64.rpm



These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and

details on how to verify the signature are available from

https://access.redhat.com/security/team/key/



7. References:



https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-10155

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-10227

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-10268

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-10276

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-10279

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-10283

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-10286

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-10294

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-10314

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-10378

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-10379

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-10384

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#important

cpuoct2017-3236626.html#AppendixMSQL

https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/5.6/en/news-5-6-38.html



8. Contact:



The Red Hat security contact is <secalert@redhat.com>. More contact

details at https://access.redhat.com/security/team/contact/



Copyright 2017 Red Hat, Inc.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

Version: GnuPG v1



iD8DBQFaHFxyXlSAg2UNWIIRArs4AKCtqJkkdgJedZBXj2fLS08MjvO+1wCfdwiE

7GdkIkP2TnZZdMunnC31G3I=

=B3om

-----END PGP SIGNATURE-----



