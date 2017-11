Sicherheit: Preisgabe von Informationen in curl

CentOS Errata and Security Advisory 2017:3263 Moderate



Upstream details at : https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3263



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



x86_64:

12128ce4bbba8672939e49a25dc1bfe1a04e639ac96aa5b732c3d053ddb721ea

curl-7.29.0-42.el7_4.1.x86_64.rpm

04d8b20bd1d0b3f9085d0c842288fc4cba43f954a90c110d85ff9570162e0976

libcurl-7.29.0-42.el7_4.1.i686.rpm

a7402b46263a2e50e9606dfc8ca9311108f1262feb6e239b276e53a693caa4fb

libcurl-7.29.0-42.el7_4.1.x86_64.rpm

bdd1d62cb57d42be83e7541702b54478b0e6cd84e0ee16f256b242b84e922c64

libcurl-devel-7.29.0-42.el7_4.1.i686.rpm

dc6ba209b0ecbb6fd5ff965a48bf331256a1943db9bc8fe10185aadb25ba891e

libcurl-devel-7.29.0-42.el7_4.1.x86_64.rpm



Source:

6af0b6df53096c0cc73dc0646a342612cc47630009ee833d537edec482d0f43a

curl-7.29.0-42.el7_4.1.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



