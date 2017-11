Sicherheit: Zwei Probleme in Samba

CentOS Errata and Security Advisory 2017:3260 Important



Upstream details at : https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3260



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



x86_64:

0d92a19859285f5d0f5f3f9a00d36234f995f2d1d4a19bc012f983b843cf51ed

ctdb-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

b9bb10e17112dec3189fcd2ec0bc731a446d0b2bd406dc54a741cfead05e52c9

ctdb-tests-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

f37cb3274edbd98c0f89a2be0e03430cf116d10aa4b89b7461bec8212481abf8

libsmbclient-4.6.2-12.el7_4.i686.rpm

75c3436c655adb05315e4d44969521aa71d6ef63083e0acc2e4bfff94a9077a8

libsmbclient-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

e1d76a09e159bd88a8508c51b7b2ef4482dfcf53b2c792af293623fa00c03167

libsmbclient-devel-4.6.2-12.el7_4.i686.rpm

6f468a0c049aa3cdbef96262a7b070da656d715fbf3d0dfa2cfcad36a155985e

libsmbclient-devel-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

7f68cb4437d2e7e0780927bab9e8af8d09c266dec00236d65ddb5061f53efb02

libwbclient-4.6.2-12.el7_4.i686.rpm

e23f4fd45ab55badddd518f7d15f6810bffb11e9bf27bc9897ff22cd7afdf967

libwbclient-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

11e40d6c710327f9ede5138a11b54365673363b20be5fdcdb57dcda6ed41acc7

libwbclient-devel-4.6.2-12.el7_4.i686.rpm

8ec758eda40264eca9168549317ffcf57c704c55e6efc0cecbc51b13e37d74ce

libwbclient-devel-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

179b904c15b0748047ca05baf323976867e37c6876a8c46a347dd920d52b34e1

samba-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

da7fc42168b4e6b02a70675bd9ad35bd71e910c762b837664baf4eb765410a75

samba-client-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

0867fddbc2b5d2a5b339b18bef6187adbfcf19843537036d89761af52ac8150c

samba-client-libs-4.6.2-12.el7_4.i686.rpm

f2d6b03b8a032d8b5a3c8e791c4365c010a394035715f653df7e96fba3abd96d

samba-client-libs-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

d2949e2277bcc66de9ace7eef686983256e089635b3700c2d2946a8d0de08f33

samba-common-4.6.2-12.el7_4.noarch.rpm

edd2afaec50afa21059a82f762df22815cd71ed70cf753e3ec9d78d4a1d38340

samba-common-libs-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

9c2250b47720590216235faacbc1ce9d5eb160742d6ef7a2317059669a87db03

samba-common-tools-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

3a571b646f542e877a5a9343a5b931dbdbb718dc82975d236b00da2095d18ab1

samba-dc-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

c76f6d57e16f3b183d38c7deb45f8772197812d4beeda559c48688c23e1c6347

samba-dc-libs-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

9b485433b5e9497aa13c1a527dcf0ec8468e23ff295baebf9d5b40ca5a8a220d

samba-devel-4.6.2-12.el7_4.i686.rpm

a85629a7d7d116dc9c7dfa0e09873b4cbc2cc11ca8413302bddbede4790c2f9f

samba-devel-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

6a9fae15a632a618313134f8d7781b73feae0b783867dca1e73efde18aac6e08

samba-krb5-printing-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

1a0aa4bea65ab9f8f2978e9da69f571e8be26965f79bc198fe1722b30cdaea1f

samba-libs-4.6.2-12.el7_4.i686.rpm

8f890bb4faa6135bb82ec6be7988206ef72b509559cb667cd8ed1bfeb2184d07

samba-libs-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

b74f2cd7aa37017cc161662e2c564fe8d62a54db21acda1acf3cd176c208903e

samba-pidl-4.6.2-12.el7_4.noarch.rpm

5f950f2908c3292e0b3e4493c61aa147050647484abe032ca8dbc9985dbb26fa

samba-python-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

232fa671c60dd1b51893df7fc9fb432d187b4ac13618090786a7feea77b90096

samba-test-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

9aa652b1fd1c684dfcd4f14bd5b75cedb7dbbb06ff1a74aa6102d23527fc7bfb

samba-test-libs-4.6.2-12.el7_4.i686.rpm

fe88ffa71e11d6b7225d7994f7a76f6b6b073f6ab9a17e1fef88c200a26bdb5c

samba-test-libs-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

8a474ebf463feb853e0ec0687575ca0f4f9ae9536e79f649d2307e649700f0a3

samba-vfs-glusterfs-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

a191af197c79163955fa5d9432be5ced3a8b411a7799515da886978729e1eb3d

samba-winbind-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

6eae9b687757f009896fc85458d19c932d319b568515f2d825e4feb97a4f48a8

samba-winbind-clients-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

3627c64798b77f6cb27c0e8959b80d9b820d37a35c391fe28fe6233f3d310e23

samba-winbind-krb5-locator-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm

e97f93c4780b6950fe71699f8d52ed36bb99e1e529e6997e6300744faea9e644

samba-winbind-modules-4.6.2-12.el7_4.i686.rpm

4044d75cf83dad2cf3d65a9ee294a16dfe47540e2d54fc144390d17e99d4fcdd

samba-winbind-modules-4.6.2-12.el7_4.x86_64.rpm



Source:

eadfd31aa425eeeabd7ffa46c5b7b0b9270258bb232e219653f6bb9b22bf04da

samba-4.6.2-12.el7_4.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



_______________________________________________

CentOS-announce mailing list

CentOS-announce@centos.org

https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce