Sicherheit: Ausführen beliebiger Kommandos in OptiPNG

From: Marc Deslauriers <marc.deslauriers@canonical.com>

Reply-To: Ubuntu Security <security@ubuntu.com>

To: ubuntu-security-announce@lists.ubuntu.com

Message-ID: <c211a28a-bc36-e888-4e27-7620c5d04376@canonical.com>

[USN-3495-1] OptiPNG vulnerability



==========================================================================

Ubuntu Security Notice USN-3495-1

November 27, 2017



optipng vulnerability

==========================================================================



A security issue affects these releases of Ubuntu and its derivatives:



- Ubuntu 17.10

- Ubuntu 17.04

- Ubuntu 16.04 LTS

- Ubuntu 14.04 LTS



Summary:



OptiPNG could be made to crash or run programs as your login if it opened a

specially crafted file.



Software Description:

- optipng: advanced PNG (Portable Network Graphics) optimizer



Details:



It was discovered that OptiPNG incorrectly handled memory. A remote

attacker could use this issue with a specially crafted image file to cause

OptiPNG to crash, resulting in a denial of service, or possibly execute

arbitrary code.



Update instructions:



The problem can be corrected by updating your system to the following

package versions:



Ubuntu 17.10:

optipng 0.7.6-1ubuntu0.17.10.1



Ubuntu 17.04:

optipng 0.7.6-1ubuntu0.17.04.1



Ubuntu 16.04 LTS:

optipng 0.7.6-1ubuntu0.16.04.1



Ubuntu 14.04 LTS:

optipng 0.6.4-1ubuntu0.14.04.2



In general, a standard system update will make all the necessary changes.



References:

https://www.ubuntu.com/usn/usn-3495-1

CVE-2017-1000229



Package Information:

https://launchpad.net/ubuntu/+source/optipng/0.7.6-1ubuntu0.17.10.1

https://launchpad.net/ubuntu/+source/optipng/0.7.6-1ubuntu0.17.04.1

https://launchpad.net/ubuntu/+source/optipng/0.7.6-1ubuntu0.16.04.1

https://launchpad.net/ubuntu/+source/optipng/0.6.4-1ubuntu0.14.04.2







