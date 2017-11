Sicherheit: Ausführen beliebiger Kommandos in Python

--===============6006421035233802189==

==========================================================================

Ubuntu Security Notice USN-3496-1

November 28, 2017



python2.7 vulnerability

==========================================================================



A security issue affects these releases of Ubuntu and its derivatives:



- Ubuntu 17.04

- Ubuntu 16.04 LTS

- Ubuntu 14.04 LTS



Summary:



Python could be made to run arbitrary code.



Software Description:

- python2.7: An interactive high-level object-oriented language



Details:



It was discovered that Python incorrectly handled decoding certain

strings. An attacker could possibly use this issue to execute arbitrary

code.



Update instructions:



The problem can be corrected by updating your system to the following

package versions:



Ubuntu 17.04:

python2.7 2.7.13-2ubuntu0.1

python2.7-minimal 2.7.13-2ubuntu0.1



Ubuntu 16.04 LTS:

python2.7 2.7.12-1ubuntu0~16.04.2

python2.7-minimal 2.7.12-1ubuntu0~16.04.2



Ubuntu 14.04 LTS:

python2.7 2.7.6-8ubuntu0.4

python2.7-minimal 2.7.6-8ubuntu0.4



In general, a standard system update will make all the necessary

changes.



References:

https://www.ubuntu.com/usn/usn-3496-1

CVE-2017-1000158



Package Information:

https://launchpad.net/ubuntu/+source/python2.7/2.7.13-2ubuntu0.1

https://launchpad.net/ubuntu/+source/python2.7/2.7.12-1ubuntu0~16.04.

2

https://launchpad.net/ubuntu/+source/python2.7/2.7.6-8ubuntu0.4



