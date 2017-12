Sicherheit: Preisgabe von Informationen in Linux

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Red Hat Security Advisory



Synopsis: Important: kernel security and bug fix update

Advisory ID: RHSA-2017:3315-01

Product: Red Hat Enterprise Linux

Advisory URL: https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3315

Issue date: 2017-11-30

CVE Names: CVE-2017-1000380

=====================================================================



1. Summary:



An update for kernel is now available for Red Hat Enterprise Linux 7.



Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact

of Important. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score,

which gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability

from the CVE link(s) in the References section.



2. Relevant releases/architectures:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode Optional (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7) - noarch, ppc64, ppc64le, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7) - ppc64, ppc64le, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7) - x86_64



3. Description:



The kernel packages contain the Linux kernel, the core of any Linux

operating system.



These updated kernel packages include several security issues and numerous

bug fixes, some of which you can see below. Space precludes documenting

all of these bug fixes in this advisory. To see the complete list of bug

fixes, users are directed to the related Knowledge Article:

https://access.redhat.com/articles/3253081



Security Fix(es):



* It was found that the timer functionality in the Linux kernel ALSA

subsystem is prone to a race condition between read and ioctl system call

handlers, resulting in an uninitialized memory disclosure to user space. A

local user could use this flaw to read information belonging to other

users. (CVE-2017-1000380, Moderate)



Red Hat would like to thank Alexander Potapenko (Google) for reporting this

issue.



4. Solution:



For details on how to apply this update, which includes the changes

described in this advisory, refer to:



https://access.redhat.com/articles/11258



The system must be rebooted for this update to take effect.



5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/):



1463311 - CVE-2017-1000380 kernel: information leak due to a data race in ALSA

timer



These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and

details on how to verify the signature are available from

https://access.redhat.com/security/team/key/



7. References:



https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-1000380

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#important



https://access.redhat.com/articles/3253081



8. Contact:



The Red Hat security contact is <secalert@redhat.com>. More contact

details at https://access.redhat.com/security/team/contact/



Copyright 2017 Red Hat, Inc.

