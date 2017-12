Sicherheit: Mehrere Probleme in Tor

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA512



- -------------------------------------------------------------------------

Debian Security Advisory DSA-4054-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Moritz Muehlenhoff

December 03, 2017 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : tor

CVE ID : CVE-2017-8819 CVE-2017-8820 CVE-2017-8821 CVE-2017-8822

CVE-2017-8823



Multiple vulnerabilities have been found in Tor, a connection-based

low-latency anonymous communication system.



For the oldstable distribution (jessie), these problems have been fixed

in version 0.2.5.16-1.



For the stable distribution (stretch), these problems have been fixed in

version 0.2.9.14-1.



We recommend that you upgrade your tor packages.



For the detailed security status of tor please refer to

its security tracker page at:

https://security-tracker.debian.org/tracker/tor



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----



iQIzBAEBCgAdFiEEtuYvPRKsOElcDakFEMKTtsN8TjYFAlokR9MACgkQEMKTtsN8

TjZE9Q//SFF17onhGafnjYY+Sz9xsWRAU1BcZUI9OpoJmOtvzSbQOf4Xd1jQs+Xt

p1doWTw/yiKjzqf9Yi5dfhcLVgLJ5TzLLptB5JTAqgkE95C5NL7wNbjvXXbRn1f9

TR+KED8vxd6y6p96IeVMbiMm0ROBIZ3KuWVRlJGFZQtNA+1J/+/7/lP+PGReFyHu

4cq9M0OH8DVGnOW6Qr+xK2gtIC4K3xgAqNBSnC/mmiQkGIJT8eeBJ9Ngm1FutgZK

5WdaC1bPqv8TghwZBeg9TfJl+cJPm74X1gJYEZM8EcI/f/CGaCtZX04ACF5IwPlB

fLTMBdGMF2WNc9iklT4RzYe/UMefLLCswFLsH25dwobO4/w/o3++av2smyqmzabe

kpSjkcj/z3KbxljHPoXb9j68b3d/yrhypxa/rXfo9yCZvWOgwXY20WzVlqIOyN9C

qtGO3V0z257w1C9As+xLybmgdJb+nZMQ8V4ABgaAyMmFFo1BLqMwXDoGt6eaDZr6

Ph1BD7aXay+v8zic5QYJmWwdO9sTmzNCiIWlw/Tb5hkGD6FzcyMPtjW3Ohjc7s8k

eyIiY4FZRZwslyIkLhY8tOeen/TOcDkh4T4X6wyDq3jkURqcpICUXwNUtHnK0OA6

xQy80FdX+tOboah+gVxEhqn5rEuAFPP8nQxUR4fsy0r2bDgvWpQ=

=BMm1

-----END PGP SIGNATURE-----