Sicherheit: Pufferüberlauf in liblouis

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA1



=====================================================================

Red Hat Security Advisory



Synopsis: Moderate: liblouis security update

Advisory ID: RHSA-2017:3384-01

Product: Red Hat Enterprise Linux

Advisory URL: https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3384

Issue date: 2017-12-05

CVE Names: CVE-2017-15101

=====================================================================



1. Summary:



An update for liblouis is now available for Red Hat Enterprise Linux 7.



Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact

of Moderate. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score, which

gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability from

the CVE link(s) in the References section.



2. Relevant releases/architectures:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7) - noarch, ppc64, ppc64le, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7) - noarch, ppc64, ppc64le,

s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux for ARM and IBM Power LE (POWER9) Server (v. 7) -

aarch64, noarch, ppc64le

Red Hat Enterprise Linux for ARM and IBM Power LE (POWER9) Server Optional (v.

7) - aarch64, noarch, ppc64le



3. Description:



Liblouis is an open source braille translator and back-translator named in

honor of Louis Braille. It features support for computer and literary

braille, supports contracted and uncontracted translation for many

languages and has support for hyphenation. New languages can easily be

added through tables that support a rule or dictionary based approach.

Liblouis also supports math braille (Nemeth and Marburg).



Security Fix(es):



* A missing fix for one stack-based buffer overflow in findTable() for

CVE-2014-8184 was discovered. An attacker could cause denial of service or

potentially allow arbitrary code execution. (CVE-2017-15101)



Red Hat would like to thank Samuel Thibault for reporting this issue.



4. Solution:



For details on how to apply this update, which includes the changes

described in this advisory, refer to:



https://access.redhat.com/articles/11258



5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/):



1511023 - CVE-2017-15101 liblouis: incomplete fix for CVE-2014-8184



6. Package List:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7):



Source:

liblouis-2.5.2-12.el7_4.src.rpm



noarch:

liblouis-python-2.5.2-12.el7_4.noarch.rpm



x86_64:

liblouis-2.5.2-12.el7_4.i686.rpm

liblouis-2.5.2-12.el7_4.x86_64.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.i686.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7):



noarch:

liblouis-doc-2.5.2-12.el7_4.noarch.rpm



x86_64:

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.i686.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.x86_64.rpm

liblouis-devel-2.5.2-12.el7_4.i686.rpm

liblouis-devel-2.5.2-12.el7_4.x86_64.rpm

liblouis-utils-2.5.2-12.el7_4.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7):



Source:

liblouis-2.5.2-12.el7_4.src.rpm



noarch:

liblouis-python-2.5.2-12.el7_4.noarch.rpm



ppc64:

liblouis-2.5.2-12.el7_4.ppc.rpm

liblouis-2.5.2-12.el7_4.ppc64.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.ppc.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.ppc64.rpm



ppc64le:

liblouis-2.5.2-12.el7_4.ppc64le.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.ppc64le.rpm



s390x:

liblouis-2.5.2-12.el7_4.s390.rpm

liblouis-2.5.2-12.el7_4.s390x.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.s390.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.s390x.rpm



x86_64:

liblouis-2.5.2-12.el7_4.i686.rpm

liblouis-2.5.2-12.el7_4.x86_64.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.i686.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux for ARM and IBM Power LE (POWER9) Server (v. 7):



Source:

liblouis-2.5.2-12.el7_4.src.rpm



aarch64:

liblouis-2.5.2-12.el7_4.aarch64.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.aarch64.rpm



noarch:

liblouis-python-2.5.2-12.el7_4.noarch.rpm



ppc64le:

liblouis-2.5.2-12.el7_4.ppc64le.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.ppc64le.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7):



noarch:

liblouis-doc-2.5.2-12.el7_4.noarch.rpm



ppc64:

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.ppc.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.ppc64.rpm

liblouis-devel-2.5.2-12.el7_4.ppc.rpm

liblouis-devel-2.5.2-12.el7_4.ppc64.rpm

liblouis-utils-2.5.2-12.el7_4.ppc64.rpm



ppc64le:

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.ppc64le.rpm

liblouis-devel-2.5.2-12.el7_4.ppc64le.rpm

liblouis-utils-2.5.2-12.el7_4.ppc64le.rpm



s390x:

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.s390.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.s390x.rpm

liblouis-devel-2.5.2-12.el7_4.s390.rpm

liblouis-devel-2.5.2-12.el7_4.s390x.rpm

liblouis-utils-2.5.2-12.el7_4.s390x.rpm



x86_64:

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.i686.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.x86_64.rpm

liblouis-devel-2.5.2-12.el7_4.i686.rpm

liblouis-devel-2.5.2-12.el7_4.x86_64.rpm

liblouis-utils-2.5.2-12.el7_4.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux for ARM and IBM Power LE (POWER9) Server Optional (v.

7):



aarch64:

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.aarch64.rpm

liblouis-devel-2.5.2-12.el7_4.aarch64.rpm

liblouis-utils-2.5.2-12.el7_4.aarch64.rpm



noarch:

liblouis-doc-2.5.2-12.el7_4.noarch.rpm



ppc64le:

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.ppc64le.rpm

liblouis-devel-2.5.2-12.el7_4.ppc64le.rpm

liblouis-utils-2.5.2-12.el7_4.ppc64le.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7):



Source:

liblouis-2.5.2-12.el7_4.src.rpm



noarch:

liblouis-python-2.5.2-12.el7_4.noarch.rpm



x86_64:

liblouis-2.5.2-12.el7_4.i686.rpm

liblouis-2.5.2-12.el7_4.x86_64.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.i686.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7):



noarch:

liblouis-doc-2.5.2-12.el7_4.noarch.rpm



x86_64:

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.i686.rpm

liblouis-debuginfo-2.5.2-12.el7_4.x86_64.rpm

liblouis-devel-2.5.2-12.el7_4.i686.rpm

liblouis-devel-2.5.2-12.el7_4.x86_64.rpm

liblouis-utils-2.5.2-12.el7_4.x86_64.rpm



These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and

details on how to verify the signature are available from

https://access.redhat.com/security/team/key/



7. References:



https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-15101

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#moderate



8. Contact:



The Red Hat security contact is <secalert@redhat.com>. More contact

details at https://access.redhat.com/security/team/contact/



Copyright 2017 Red Hat, Inc.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

Version: GnuPG v1



iD8DBQFaJqxjXlSAg2UNWIIRAsf6AJwK/mm6kK0J9ZEi99I21+PPUa+zswCeP6Gc

d5BqRndsKUAUOfFJw3KBRV8=

=GnNt

-----END PGP SIGNATURE-----



