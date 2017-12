Sicherheit: Zwei Probleme in Samba

CentOS Errata and Security Advisory 2017:3278 Important



Upstream details at : https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3278



i386:

7d9829553295a968d06bb84eae803714038365e64b7f9d8051689aa4ff442c48

samba4-4.2.10-12.el6_9.i686.rpm

3a872107613ff75a7028438c2cb89b9c95e47b9b40606eec7a35476ba040f201

samba4-client-4.2.10-12.el6_9.i686.rpm

91c72a494e0d15d912d933360cc5228be79701d64d610ecd25f835ebcfe32686

samba4-common-4.2.10-12.el6_9.i686.rpm

d9c01b0229ded2cc7a8584f0853454b38599315e6cb6222c6fe9fc5f1030a8cd

samba4-dc-4.2.10-12.el6_9.i686.rpm

2de0def968af53478f22312a978832293c16abebb0fba832e0891def67cc0b4f

samba4-dc-libs-4.2.10-12.el6_9.i686.rpm

1a68772a35214e87a1ae86657c951f00388a405925f590aa17d3064876cc0e38

samba4-devel-4.2.10-12.el6_9.i686.rpm

49350c8b86c3afb56e68341b65174b6cb71f2df5d4a9f32fa18f1b1dae06826c

samba4-libs-4.2.10-12.el6_9.i686.rpm

02994c04b40fb1c3562618e3e77b2aa6b11ee2cd32e5d0abd7d6885bdc8cc10e

samba4-pidl-4.2.10-12.el6_9.i686.rpm

7e4f3d3ac219ee50100fbad8ef7cba3722bbfcd5e522f8fda89da492429eddb1

samba4-python-4.2.10-12.el6_9.i686.rpm

862adc0c52318d7db17e635b5f740591734440c469f6510ba991cecba4881770

samba4-test-4.2.10-12.el6_9.i686.rpm

2b7198f251f01d4a644fd555af9d713f431591e4a709653a3fb422341ebf47c5

samba4-winbind-4.2.10-12.el6_9.i686.rpm

efbc1b1ae4eca6b07298803bcd76acf9782fc481e7d2d974203ab82c3ea23715

samba4-winbind-clients-4.2.10-12.el6_9.i686.rpm

1debf9ff0842214b215f69aa55ecf8749932597a98be0e2d4e61118d61334917

samba4-winbind-krb5-locator-4.2.10-12.el6_9.i686.rpm



x86_64:

a23a735bfd9f91fec7481ead3b7f737a7e9e4347dac578296286a2b80063c036

samba4-4.2.10-12.el6_9.x86_64.rpm

259a8998395281abe2c1b58a6df1923f18f43525bb6b9f46ef115c06c9227ede

samba4-client-4.2.10-12.el6_9.x86_64.rpm

80dfbabbcb725bf9f0527dd695dfbae3ef85df560d695a9028e6de4816d683dc

samba4-common-4.2.10-12.el6_9.x86_64.rpm

88ef55eb07690a64ac9c7b8313bb781332b9d0d530299b60f7cacaa61a7de9b8

samba4-dc-4.2.10-12.el6_9.x86_64.rpm

a41cca312a313d6897c65e6be15e1e5cf07cbccfbed2469f3dc8411ec18a6001

samba4-dc-libs-4.2.10-12.el6_9.x86_64.rpm

68ae710292c856a7f037ddc9497c412cb6d83f1e1751c034a79a97f4e19817f2

samba4-devel-4.2.10-12.el6_9.x86_64.rpm

b54adbd7416b8f4defb69a2a9437ef720b96e0d388cea45fa31c7fc62e55fad0

samba4-libs-4.2.10-12.el6_9.x86_64.rpm

8b2342c31200dedd48f4b3f8663b0ebc8f36ea79ba83bac30f733545440be7f5

samba4-pidl-4.2.10-12.el6_9.x86_64.rpm

aac0d607a823792673f9d382d67359684f0512f1fb866f9fdb6c8ae9ff7da4df

samba4-python-4.2.10-12.el6_9.x86_64.rpm

e12fa88c49c8d9a52c2566afc61d0010c0fdaa17c558ef2b5ad212782cbd401a

samba4-test-4.2.10-12.el6_9.x86_64.rpm

f9247caaea35acdef7263627f55bbe1216764538e0ca0aa34493269f965eda3e

samba4-winbind-4.2.10-12.el6_9.x86_64.rpm

53c527825df823b3a7aee472a3af154d4ebb2bbe0275485745dbd7fba5bfd22e

samba4-winbind-clients-4.2.10-12.el6_9.x86_64.rpm

0bec2014a8c69d09c793d73d67e0f1df19d1005012e9577b4fc1e44388a57323

samba4-winbind-krb5-locator-4.2.10-12.el6_9.x86_64.rpm



Source:

510d133515ab5e041ca4a00df1074ac2725cc6c45b573ddcbaf112959fbb1284

samba4-4.2.10-12.el6_9.src.rpm







