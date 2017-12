Sicherheit: Zwei Probleme in QEMU

CentOS Errata and Security Advisory 2017:3368 Moderate



Upstream details at : https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3368



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



x86_64:

7350789e250a5d7d740e5ff20179d4c5c2a0859d6216aa24afdee661aa6515f8

qemu-img-1.5.3-141.el7_4.4.x86_64.rpm

4b5118ffbb6a71019aa730417404832ff88ef93ab2248b3e7d9192730769eacc

qemu-kvm-1.5.3-141.el7_4.4.x86_64.rpm

ab851fe6bf111d35d54494fe86df5fb88e950bbe96f373609ea7feb011c58630

qemu-kvm-common-1.5.3-141.el7_4.4.x86_64.rpm

59458ca1d75b550d5fbe3f8f3cf537b8e22cbe7e2b7aaa9a325999b56cb1ba7e

qemu-kvm-tools-1.5.3-141.el7_4.4.x86_64.rpm



Source:

b5815a97f760869d6d71e3b102a20d556ee795d4f89283c79f83acb44e86278a

qemu-kvm-1.5.3-141.el7_4.4.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



