Sicherheit: Preisgabe von Informationen in Linux

CentOS Errata and Security Advisory 2017:3315 Moderate



Upstream details at : https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3315



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



x86_64:

76c4869b3efe1557a38a8d95a926adc7e30a229ce7a9683cef50ad02ae9450b1

kernel-3.10.0-693.11.1.el7.x86_64.rpm

febc0e6db253ce45a3a05cd29498f972f8e77ee81228e6e59f18e415b0435cdd

kernel-abi-whitelists-3.10.0-693.11.1.el7.noarch.rpm

2b23e732bbf2f0136256713b42a40a50de10224257828ec5f2422620d8710cf1

kernel-debug-3.10.0-693.11.1.el7.x86_64.rpm

5c74eb3215b48b061641a8433d807c77613c9c574bf82fe796a8fdd798728cf8

kernel-debug-devel-3.10.0-693.11.1.el7.x86_64.rpm

dbf225552a0c9b8ed30cd0e7359d46943647f2e0a539485e8f72142556dfb196

kernel-devel-3.10.0-693.11.1.el7.x86_64.rpm

70f5d38aeb89ddb48f43f9e87ea03b221219087e43267dc5600d5d0845aed895

kernel-doc-3.10.0-693.11.1.el7.noarch.rpm

0ebe966a863e2c72cc2fa36aa62db8be83567ab1b9b3e8c41ca599cd0cc2ba17

kernel-headers-3.10.0-693.11.1.el7.x86_64.rpm

fb03fb4b09909a3119f6e9c83872db8ec43151516ac2ed24b037150afe891a5d

kernel-tools-3.10.0-693.11.1.el7.x86_64.rpm

9bc87d7f0eb6ff4b421cfade1b40b8c65e9d0c91ec9bb1216011323b325b5f30

kernel-tools-libs-3.10.0-693.11.1.el7.x86_64.rpm

dea32e8c9a1861c900d462f5afee53a95c75ecbe48d80c834e10eb34af064690

kernel-tools-libs-devel-3.10.0-693.11.1.el7.x86_64.rpm

9fc9c83d692b13bffa89fd37cf86f7d90cfab36452b4bc3b3224ab578f57e3de

perf-3.10.0-693.11.1.el7.x86_64.rpm

5ef3b60c5a02eeab13a327f482f97002cfb360cbaee694d1d0fd280eba56fc60

python-perf-3.10.0-693.11.1.el7.x86_64.rpm



Source:

4cd455f6b8db2f5af471c720d634ff653693d8ad128b64bf0c121c34e10b9848

kernel-3.10.0-693.11.1.el7.src.rpm







