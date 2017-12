Sicherheit: Zwei Probleme in OptiPNG

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Debian Security Advisory DSA-4058-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Salvatore Bonaccorso

December 08, 2017 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : optipng

CVE ID : CVE-2017-16938 CVE-2017-1000229

Debian Bug : 878839 882032



Two vulnerabilities were discovered in optipng, an advanced PNG

optimizer, which may result in denial of service or the execution of

arbitrary code if a malformed file is processed.



For the oldstable distribution (jessie), these problems have been fixed

in version 0.7.5-1+deb8u2.



For the stable distribution (stretch), these problems have been fixed in

version 0.7.6-1+deb9u1.



We recommend that you upgrade your optipng packages.



For the detailed security status of optipng please refer to its security

tracker page at: https://security-tracker.debian.org/tracker/optipng



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

