Sicherheit: Zwei Probleme in PostgreSQL

x86_64:

ebc21ceabf8beed3b7b9579cf28e90e0205cac9cacbea2591790f63399523f43

postgresql-9.2.23-3.el7_4.i686.rpm

f055cc78d37e04f70a3db95623c2ca7471d5aae086b1e8136093aaa7121f714b

postgresql-9.2.23-3.el7_4.x86_64.rpm

da812088b757536335128c97674a268514aa2b6bc533465a469099fcc3117575

postgresql-contrib-9.2.23-3.el7_4.x86_64.rpm

a574a2fa6ae283484bd48314ab6955e865225d8d5412d3cbbac382f6d48be7cd

postgresql-devel-9.2.23-3.el7_4.i686.rpm

82ad0b17b461bd6217602bd7e3cb7865be09476aa9ace9ccf7da912d008d6073

postgresql-devel-9.2.23-3.el7_4.x86_64.rpm

54bb78b193ef24688c22ba2cc0ce3b0fd61f9766b6c813985322a594728c93c1

postgresql-docs-9.2.23-3.el7_4.x86_64.rpm

d3f52343b02ead5afab52f019be4ce2edcabd2ba515bfe31ef76a1ea6b06bb82

postgresql-libs-9.2.23-3.el7_4.i686.rpm

050337bfc9d3b15c2776c8c31479019058e54e1ce2fa9656033ebb2fc0a49230

postgresql-libs-9.2.23-3.el7_4.x86_64.rpm

48c69f5753bf40227e50a46876796361accfa630970c8e93f126557e125b1931

postgresql-plperl-9.2.23-3.el7_4.x86_64.rpm

e311b9ce20ad0fcd0390e6f509db91039c8c3fe20f5970a0fff836b9764a6d2b

postgresql-plpython-9.2.23-3.el7_4.x86_64.rpm

89a290c184e62234310ca82b81055c2dd37b23a42eba08e9c0ada3a04c814bc1

postgresql-pltcl-9.2.23-3.el7_4.x86_64.rpm

799b62b93262b3882ab506ba80cca06fc81bad801a5daddd39366428edf771ee

postgresql-server-9.2.23-3.el7_4.x86_64.rpm

e0a687fc8c5d74ab396f0abb472d28d0ace98d51eccb31a0a9ec697ca2e67d00

postgresql-static-9.2.23-3.el7_4.i686.rpm

7322db0298b80fb21ce6ca635599ec6bdde2becbf9d62c3b292acb472330bc7f

postgresql-static-9.2.23-3.el7_4.x86_64.rpm

c63eef7396500d519a0187dba754c4f2bb6491cee0eeb7971a6734e81cbb84ed

postgresql-test-9.2.23-3.el7_4.x86_64.rpm

f5eb93288be8de28eb1f9161fd6e0e5aff20dad18124e4ec1e3bb8a5bc69a246

postgresql-upgrade-9.2.23-3.el7_4.x86_64.rpm



Source:

d4fc6f4b8c74daa73bdb2522b5aeaa538df42e09b5b31265bc7766a955875feb

postgresql-9.2.23-3.el7_4.src.rpm







