Sicherheit: Zwei Probleme in OpenSSL

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA1



[slackware-security] openssl (SSA:2017-342-01)



New openssl packages are available for Slackware 14.2 and -current to

fix security issues.





Here are the details from the Slackware 14.2 ChangeLog:

+--------------------------+

patches/packages/openssl-1.0.2n-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

This update fixes security issues:

Read/write after SSL object in error state

rsaz_1024_mul_avx2 overflow bug on x86_64

For more information, see:

https://www.openssl.org/news/secadv/20171207.txt

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-3737

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-3738

(* Security fix *)

patches/packages/openssl-solibs-1.0.2n-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

+--------------------------+





Where to find the new packages:

+-----------------------------+



Thanks to the friendly folks at the OSU Open Source Lab

(http://osuosl.org) for donating FTP and rsync hosting

to the Slackware project! :-)



Also see the "Get Slack" section on http://slackware.com for

additional mirror sites near you.



Updated packages for Slackware 13.0:

openssl-0.9.8zh-i486-2_slack13.0.txz

openssl-solibs-0.9.8zh-i486-2_slack13.0.txz



Updated packages for Slackware x86_64 13.0:

openssl-0.9.8zh-x86_64-2_slack13.0.txz

openssl-solibs-0.9.8zh-x86_64-2_slack13.0.txz



Updated packages for Slackware 13.1:

openssl-0.9.8zh-i486-2_slack13.1.txz

openssl-solibs-0.9.8zh-i486-2_slack13.1.txz



Updated packages for Slackware x86_64 13.1:

openssl-0.9.8zh-x86_64-2_slack13.1.txz

openssl-solibs-0.9.8zh-x86_64-2_slack13.1.txz



Updated packages for Slackware 13.37:

openssl-0.9.8zh-i486-2_slack13.37.txz

openssl-solibs-0.9.8zh-i486-2_slack13.37.txz



Updated packages for Slackware x86_64 13.37:

openssl-0.9.8zh-x86_64-2_slack13.37.txz

openssl-solibs-0.9.8zh-x86_64-2_slack13.37.txz



Updated packages for Slackware 14.0:

openssl-1.0.1u-i486-1_slack14.0.txz

openssl-solibs-1.0.1u-i486-1_slack14.0.txz



Updated packages for Slackware x86_64 14.0:

openssl-1.0.1u-x86_64-1_slack14.0.txz

openssl-solibs-1.0.1u-x86_64-1_slack14.0.txz



Updated packages for Slackware 14.1:

openssl-1.0.1u-i486-1_slack14.1.txz

openssl-solibs-1.0.1u-i486-1_slack14.1.txz



Updated packages for Slackware x86_64 14.1:

openssl-1.0.1u-x86_64-1_slack14.1.txz

openssl-solibs-1.0.1u-x86_64-1_slack14.1.txz



Updated packages for Slackware 14.2:

openssl-1.0.2n-i586-1_slack14.2.txz

openssl-solibs-1.0.2n-i586-1_slack14.2.txz



Updated packages for Slackware x86_64 14.2:

openssl-1.0.2n-x86_64-1_slack14.2.txz

openssl-solibs-1.0.2n-x86_64-1_slack14.2.txz



Updated packages for Slackware -current:

openssl-solibs-1.0.2n-i586-1.txz

openssl-1.0.2n-i586-1.txz



Updated packages for Slackware x86_64 -current:

openssl-solibs-1.0.2n-x86_64-1.txz

openssl-1.0.2n-x86_64-1.txz





MD5 signatures:

+-------------+



Slackware 13.0 packages:

644fbae107aa826aeb955cec011af852 openssl-0.9.8zh-i486-2_slack13.0.txz

6fa3075d061664f5bbe3d8de9e2bf368 openssl-solibs-0.9.8zh-i486-2_slack13.0.txz



Slackware x86_64 13.0 packages:

b53745715746f9dbef4a38dd8da03c94 openssl-0.9.8zh-x86_64-2_slack13.0.txz

5976e4f969f6adc2b43ba1592a52d5ba openssl-solibs-0.9.8zh-x86_64-2_slack13.0.txz



Slackware 13.1 packages:

e0608c002b708abaf2f5ceee4e4b155d openssl-0.9.8zh-i486-2_slack13.1.txz

cac0d5ccba2dccd979284f2051dab525 openssl-solibs-0.9.8zh-i486-2_slack13.1.txz



Slackware x86_64 13.1 packages:

01510ab2aab397be93e4bfdd04315bd0 openssl-0.9.8zh-x86_64-2_slack13.1.txz

0be1f99d5391cbc3b15dcd4371cb621a openssl-solibs-0.9.8zh-x86_64-2_slack13.1.txz



Slackware 13.37 packages:

c1c1d0a8483d4218fdd29ce1b2eb9e63 openssl-0.9.8zh-i486-2_slack13.37.txz

34ee96116c28ef08fbc08ab70b14f5a9 openssl-solibs-0.9.8zh-i486-2_slack13.37.txz



Slackware x86_64 13.37 packages:

32dadc44ba5dbd7621023e8fec1e3069 openssl-0.9.8zh-x86_64-2_slack13.37.txz

2f0205cfba8228e3d1980cef54d8668b

openssl-solibs-0.9.8zh-x86_64-2_slack13.37.txz



Slackware 14.0 packages:

e6d4b3a76383f9f253da4128ba23f269 openssl-1.0.1u-i486-1_slack14.0.txz

c61d31a1751ae39af89d3fee0b54f0d8 openssl-solibs-1.0.1u-i486-1_slack14.0.txz



Slackware x86_64 14.0 packages:

96be19e6a96c9beb5d3bbc55348fb483 openssl-1.0.1u-x86_64-1_slack14.0.txz

b7a8fa2ebd16c8ae106fc1267bc29eca openssl-solibs-1.0.1u-x86_64-1_slack14.0.txz



Slackware 14.1 packages:

099b960e62eaea5d1a639a61a2fabca7 openssl-1.0.1u-i486-1_slack14.1.txz

b5d5219e05db97f63c4d6c389d6884fb openssl-solibs-1.0.1u-i486-1_slack14.1.txz



Slackware x86_64 14.1 packages:

fc96c87d76c9d1efd1290ac847fa7c7c openssl-1.0.1u-x86_64-1_slack14.1.txz

e873b66f84f45ea34d028a3d524ce573 openssl-solibs-1.0.1u-x86_64-1_slack14.1.txz



Slackware 14.2 packages:

e03fab49e9d967c5612484d919dd0268 openssl-1.0.2n-i586-1_slack14.2.txz

08747665f462b8f8c2832853e38e1e6f openssl-solibs-1.0.2n-i586-1_slack14.2.txz



Slackware x86_64 14.2 packages:

b3a50ce9b6e6d449a8169e95d0a9612d openssl-1.0.2n-x86_64-1_slack14.2.txz

c802bcfdfc5ff50f4ff8f9d3854201a6 openssl-solibs-1.0.2n-x86_64-1_slack14.2.txz



Slackware -current packages:

94858e542e5e174cddd6ebc2f8901dfe a/openssl-solibs-1.0.2n-i586-1.txz

e74abd2caa67240856cbe198051739db n/openssl-1.0.2n-i586-1.txz



Slackware x86_64 -current packages:

708ff8cacfe797d28cb93e537ab7d4ee a/openssl-solibs-1.0.2n-x86_64-1.txz

ed92a17a9345cfd0fbe7dc2f83eade22 n/openssl-1.0.2n-x86_64-1.txz





Installation instructions:

+------------------------+



Upgrade the packages as root:

# upgradepkg openssl-1.0.2n-i586-1_slack14.2.txz

openssl-solibs-1.0.2n-i586-1_slack14.2.txz





+-----+



Slackware Linux Security Team

http://slackware.com/gpg-key

security@slackware.com



-----BEGIN PGP SIGNATURE-----



iEYEARECAAYFAlorXVYACgkQakRjwEAQIjM/uQCfYbBB9Epd1eWPE2Nr8WRDtr8p

aIgAn1Ek7y+xtnNo2iKZdjharHqUnwAU

=1W8j

-----END PGP SIGNATURE-----