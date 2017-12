Sicherheit: Zwei Probleme in rh-java-common-lucene5

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Red Hat Security Advisory



Synopsis: Moderate: rh-java-common-lucene5 security update

Advisory ID: RHSA-2017:3452-01

Product: Red Hat Software Collections

Advisory URL: https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3452

Issue date: 2017-12-12

CVE Names: CVE-2017-12629

=====================================================================



1. Summary:



An update for rh-java-common-lucene5 is now available for Red Hat Software

Collections.



Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact

of Moderate. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score, which

gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability from

the CVE link(s) in the References section.



2. Relevant releases/architectures:



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6) -

noarch

Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7) -

noarch

Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 6.7) -

noarch

Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 7.3) -

noarch

Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 7.4) -

noarch

Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6) -

noarch

Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7) -

noarch



3. Description:



Apache Lucene is a high-performance, full-featured text search engine

library written entirely in Java. It is a technology suitable for nearly

any application that requires full-text search, especially cross-platform.



Security Fix(es):



* It was discovered that Lucene's XML query parser did not properly

restrict doctype declaration and expansion of external entities. An

attacker with access to an application using a Lucene XML query parser

could exploit this flaw to perform XML eXternal Entity (XXE) attacks.

(CVE-2017-12629)



For more information regarding CVE-2017-12629, see the article linked in

the References section.



4. Solution:



For details on how to apply this update, which includes the changes

described in this advisory, refer to:



https://access.redhat.com/articles/11258



5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/):



1501529 - CVE-2017-12629 Solr: Code execution via entity expansion



6. Package List:



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6):



Source:

rh-java-common-lucene5-5.4.1-2.4.el6.src.rpm



noarch:

rh-java-common-lucene5-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-analysis-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-analyzers-smartcn-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-backward-codecs-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-classification-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-codecs-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-facet-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-grouping-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-highlighter-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-javadoc-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-join-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-memory-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-misc-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-parent-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-queries-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-queryparser-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-replicator-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-sandbox-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-solr-grandparent-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-suggest-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 6.7):



Source:

rh-java-common-lucene5-5.4.1-2.4.el6.src.rpm



noarch:

rh-java-common-lucene5-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-analysis-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-analyzers-smartcn-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-backward-codecs-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-classification-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-codecs-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-facet-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-grouping-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-highlighter-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-javadoc-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-join-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-memory-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-misc-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-parent-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-queries-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-queryparser-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-replicator-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-sandbox-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-solr-grandparent-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-suggest-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6):



Source:

rh-java-common-lucene5-5.4.1-2.4.el6.src.rpm



noarch:

rh-java-common-lucene5-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-analysis-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-analyzers-smartcn-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-backward-codecs-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-classification-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-codecs-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-facet-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-grouping-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-highlighter-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-javadoc-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-join-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-memory-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-misc-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-parent-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-queries-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-queryparser-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-replicator-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-sandbox-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-solr-grandparent-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-suggest-5.4.1-2.4.el6.noarch.rpm



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7):



Source:

rh-java-common-lucene5-5.4.1-2.4.el7.src.rpm



noarch:

rh-java-common-lucene5-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-analysis-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-analyzers-smartcn-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-backward-codecs-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-classification-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-codecs-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-facet-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-grouping-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-highlighter-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-javadoc-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-join-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-memory-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-misc-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-parent-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-queries-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-queryparser-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-replicator-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-sandbox-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-solr-grandparent-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-suggest-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 7.3):



Source:

rh-java-common-lucene5-5.4.1-2.4.el7.src.rpm



noarch:

rh-java-common-lucene5-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-analysis-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-analyzers-smartcn-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-backward-codecs-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-classification-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-codecs-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-facet-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-grouping-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-highlighter-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-javadoc-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-join-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-memory-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-misc-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-parent-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-queries-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-queryparser-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-replicator-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-sandbox-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-solr-grandparent-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-suggest-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Server EUS (v. 7.4):



Source:

rh-java-common-lucene5-5.4.1-2.4.el7.src.rpm



noarch:

rh-java-common-lucene5-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-analysis-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-analyzers-smartcn-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-backward-codecs-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-classification-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-codecs-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-facet-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-grouping-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-highlighter-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-javadoc-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-join-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-memory-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-misc-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-parent-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-queries-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-queryparser-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-replicator-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-sandbox-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-solr-grandparent-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-suggest-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm



Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7):



Source:

rh-java-common-lucene5-5.4.1-2.4.el7.src.rpm



noarch:

rh-java-common-lucene5-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-analysis-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-analyzers-smartcn-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-backward-codecs-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-classification-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-codecs-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-facet-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-grouping-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-highlighter-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-javadoc-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-join-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-memory-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-misc-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-parent-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-queries-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-queryparser-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-replicator-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-sandbox-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-solr-grandparent-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm

rh-java-common-lucene5-suggest-5.4.1-2.4.el7.noarch.rpm



These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and

details on how to verify the signature are available from

https://access.redhat.com/security/team/key/



7. References:



https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-12629

https://access.redhat.com/security/vulnerabilities/CVE-2017-12629

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#moderate



8. Contact:



The Red Hat security contact is <secalert@redhat.com>. More contact

details at https://access.redhat.com/security/team/contact/



Copyright 2017 Red Hat, Inc.

