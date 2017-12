This is an OpenPGP/MIME signed message (RFC 4880 and 3156)

Gentoo Linux Security Advisory GLSA 201712-01

https://security.gentoo.org/

Severity: Normal

Title: WebKitGTK+: Multiple vulnerabilities

Date: December 14, 2017

Bugs: #637076

ID: 201712-01



Synopsis

Multiple vulnerabilities have been discovered in WebKitGTK+, the worst

of which may lead to arbitrary code execution.



Background

WebKitGTK+ is a full-featured port of the WebKit rendering engine,

suitable for projects requiring any kind of web integration, from

hybrid HTML/CSS applications to full-fledged web browsers.



Affected packages

1 net-libs/webkit-gtk < 2.18.3 >= 2.18.3



Description

Multiple vulnerabilities have been discovered in WebKitGTK+. Please

review the referenced CVE identifiers for details.



Impact

By enticing a victim to visit maliciously crafted web content, a remote

attacker could execute arbitrary code or cause a denial of service

condition.



Workaround

There are no known workarounds at this time.



Resolution

All WebKitGTK+ users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot --verbose ">=net-libs/webkit-gtk-2.18.3"



References

Availability

This GLSA and any updates to it are available for viewing at

the Gentoo Security Website:



https://security.gentoo.org/glsa/201712-01



Concerns?

Security is a primary focus of Gentoo Linux and ensuring the

confidentiality and security of our users' machines is of utmost

importance to us. Any security concerns should be addressed to

security@gentoo.org or alternatively, you may file a bug at

https://bugs.gentoo.org.



License

Copyright 2017 Gentoo Foundation, Inc; referenced text

belongs to its owner(s).



The contents of this document are licensed under the

Creative Commons - Attribution / Share Alike license.



http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5





