From: Thomas Deutschmann <whissi@gentoo.org>

Reply-To: security@gentoo.org

To: gentoo-announce@lists.gentoo.org

Message-ID: <0ebbb0ee-509b-48f2-7092-8c8a3b7e8e03@gentoo.org>

[ GLSA 201712-02 ] OpenCV: Multiple vulnerabilities



Content-Type: text/plain; charset=utf-8

Content-Language: en-U

Gentoo Linux Security Advisory GLSA 201712-02

https://security.gentoo.org/

Severity: Normal

Title: OpenCV: Multiple vulnerabilities

Date: December 14, 2017

Bugs: #627230, #627958

ID: 201712-02



Synopsis

Multiple vulnerabilities have been discovered in OpenCV, the worst of

which may result in a denial of service condition.



Background

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) is an open source computer

vision and machine learning software library.



Affected packages

1 media-libs/opencv < 2.4.13-r3 >= 2.4.13-r3



Description

Multiple vulnerabilities have been discovered in OpenCV. Please review

the referenced CVE identifiers for details.



Impact

An attacker can cause a denial of service condition or conduct other

memory corruption attacks.



Workaround

There are no known workarounds at this time.



Resolution

All OpenCV users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot --verbose ">=media-libs/opencv-2.4.13-r3"



References

[ 1 ] CVE-2017-12597

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-12597

[ 2 ] CVE-2017-12598

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-12598

[ 3 ] CVE-2017-12599

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-12599

[ 4 ] CVE-2017-12600

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-12600

[ 5 ] CVE-2017-12601

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-12601

[ 6 ] CVE-2017-12602

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-12602

[ 7 ] CVE-2017-12603

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-12603

[ 8 ] CVE-2017-12604

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-12604

[ 9 ] CVE-2017-12605

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-12605

[ 10 ] CVE-2017-12606

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-12606

[ 11 ] CVE-2017-12862

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-12862

[ 12 ] CVE-2017-12863

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-12863

[ 13 ] CVE-2017-12864

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-12864

[ 14 ] CVE-2017-14136

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-14136



Availability

This GLSA and any updates to it are available for viewing at

the Gentoo Security Website:



https://security.gentoo.org/glsa/201712-02



Concerns?

Security is a primary focus of Gentoo Linux and ensuring the

confidentiality and security of our users' machines is of utmost

importance to us. Any security concerns should be addressed to

security@gentoo.org or alternatively, you may file a bug at

https://bugs.gentoo.org.



License

Copyright 2017 Gentoo Foundation, Inc; referenced text

belongs to its owner(s).



The contents of this document are licensed under the

Creative Commons - Attribution / Share Alike license.



http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5





