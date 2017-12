Sicherheit: Mehrere Probleme in rsync

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Debian Security Advisory DSA-4068-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Salvatore Bonaccorso

December 17, 2017 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : rsync

CVE ID : CVE-2017-16548 CVE-2017-17433 CVE-2017-17434

Debian Bug : 880954 883665 883667



Several vulnerabilities were discovered in rsync, a fast, versatile,

remote (and local) file-copying tool, allowing a remote attacker to

bypass intended access restrictions or cause a denial of service.



For the oldstable distribution (jessie), these problems have been fixed

in version 3.1.1-3+deb8u1.



For the stable distribution (stretch), these problems have been fixed in

version 3.1.2-1+deb9u1.



We recommend that you upgrade your rsync packages.



For the detailed security status of rsync please refer to its security

tracker page at: https://security-tracker.debian.org/tracker/rsync



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

