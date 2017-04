Feiern Sie Weihnachten?

Bereits in wenigen Tagen ist es so weit – Weihnachten. Die Zeit ist in vielerlei Hinsicht besonders. Nicht nur, weil der Handel schon mehrere Monate davor wie von Sinnen zu sein scheint, sondern auch, weil es nicht selten die einzige Zeit für Zusammentreffen, Erholung oder einfach nur Ruhe ist.

Wie sieht es aber bei Ihnen aus? Feiern Sie Weihnachten? Freuen Sie sich schon besonders auf die Zeit, oder lassen Sie Weihnachten einfach über sich ergehen? Was sind Ihre Gründe?