Prüfen Sie Hardware auf Linux-Unterstützung?

Die Zeiten, in denen die meiste Hardware nicht mit Linux zusammenarbeitet, gehören zweifelsohne der Vergangenheit an. Die meiste Hardware ist in der Regel - wenn nicht bereits bei der Markteinführung - zumindest kurze Zeit später auch unter Linux lauffähig. Doch leider ist das nur selten auf der Verpackung vermerkt, sodass man unter Umständen auch einmal einen Fehlgriff machen kann und Hardware nicht korrekt unter dem freien Betriebssystem funktioniert.

Wie gehe Sie deshalb vor dem Kauf einer Hardware vor? Prüfen Sie die Verträglichkeit der Hardware, oder haben Sie bisher so wenig Probleme gehabt, dass Sie es sich sparen und »blind« Hardware kaufen? Gerne können Sie anderen Lesern Ihre Vorgehensweise im Kommentarbereich erklären.