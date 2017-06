Wie gut kennen Sie vi(m)?

Mit knapp 100 Kommentaren gehörte die Nachricht »Millionster Aufruf der StackOverflow-Seite zum Beenden von Vim« zu der am häufigsten kommentierten Nachricht im letzten Monat. Denn, auch wenn Vi äußerst effizient ist und die Kommandos so gewählt sind, dass sie möglichst einfach zu merken sind, sind sie in keinem Fall offensichtlich oder einfach. Daher bereitet die Benutzung von Vi(m) einer nicht geringen Menge von Anwendern Probleme.

Doch wie sieht es bei Ihnen aus? Kennen Sie sich mit Vim(m) aus? Wie würden Sie Ihre Kentnisse beurteilen?