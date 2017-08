Wie lange haben Sie schon dieselbe Desktop-Distribution?

Vor allem am Anfang wechseln Nutzer oft ihre Desktop-Systeme. Es ist eigentlich normal, dass man unter den vielen verschiedenen Distributionen erst einmal einige ausprobieren will. Man bleibt also mitunter nicht lange bei einer Distribution, sondern installiert irgendwann alles neu und schaut sich eine andere Alternative an. Je nach Charakter gibt es in einer späteren Phase zwei Möglichkeiten. Entweder man wechselt weiter die Distributionen oder man behält eine bei.

Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie lange nutzen Sie schon auf ihrem Desktop ihre momentane Distribution (Updates zählen nicht als Wechsel)? Sind sie einem Hersteller treu oder probieren Sie ab und an neue Distributionen aus? Gerne können Sie Ihre Meinung in den Kommentaren erläutern.