Was ist der perfekte Support-Zeitraum?

Mit der Freigabe von OpenSuse Leap 42.3 versucht die Gemeinschaft rund um das Produkt einen Spagat zwischen einem langen Supportzeitraum und Aktualität. Denn ein langer Support-Zeitraum birgt nicht nur Vorteile, sondern engt oftmals die Möglichkeit ein, dass neueste Softwareversionen genutzt werden können. Da jede neue Version Nebeneffekte enthalten kann, verharren manche Distributionen bei bestimmten Versionen und aktualisieren nur in Ausnahmefällen.

Doch wie sieht es bei Ihnen aus? Was ist der optimale Support-Zeitraum, in dem eine stabile Version einer Distribution mit Aktualisierungen versorgt werden sollte? In welchen Zeitabständen sind Sie bereit, neue Versionen einzuspielen – auch wenn das Risiko von Komplikationen steigt? Gerne können Sie Ihre Antwort in den Kommentaren erläutern.