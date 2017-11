Was war Ihre erste Linux-Distribution?

Viele erinnern sich an ihre Anfänge mit Linux noch genau. Die Besorgung des Pakets, die Installation und die ersten Eindrücke. Doch wissen Sie auch noch, welche Distribution Sie damals eingesetzt haben? Haben Sie noch die holprigen Installationen erlebt, oder kamen sie schon in den Genuss einer einfachen Installation, wie sie mittlerweile zum Standard gehört? Was war Ihre erste Distribution? Gerne können Sie Ihre Geschichte in den Kommentaren erzählen.